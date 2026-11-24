¿Qué adultos mayores reciben aguinaldo? Foto: Getty Images

Los adultos mayores que tienen un trabajo a través del programa de vinculación laboral del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden acceder al aguinaldo.

Tener la credencial del Inapam no garantiza recibir esta prestación, ya que solo pueden obtenerla las personas mayores de 60 años que laboran mediante el programa del Inapam.

Se trata del Servicio de Vinculación Productiva, el cual sirve como vínculo entre los adultos mayores y empresas interesadas en contratarlos.

El instituto no entrega directamente el aguinaldo ni realiza las contrataciones. Su función consiste en facilitar oportunidades laborales, mientras que las empresas son responsables de establecer las condiciones de trabajo y cubrir las prestaciones correspondientes.

¿Cómo recibir aguinaldo mediante el Inapam en 2026?

Para acceder a esta prestación, los adultos mayores pueden solicitar su incorporación a la modalidad de empleo formal del Servicio de Vinculación Productiva.

Este mecanismo permite a los adultos mayores continuar trabajando o reincorporarse al mercado laboral mediante oportunidades ofrecidas por empresas participantes.

El programa contempla dos modalidades:

Empleo formal : facilita el acceso a trabajos remunerados con prestaciones de ley, entre ellas el aguinaldo.

: facilita el acceso a trabajos remunerados con prestaciones de ley, entre ellas el aguinaldo. Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía: permite realizar actividades voluntarias de empacado en tiendas de autoservicio y recibir aportaciones económicas de los clientes.

Solo pueden acceder a un aguinaldo los adultos mayores que tienen un trabajo formal con las empresas vinculadas a través del Inapam.

Requisitos para registrarse en Vinculación Productiva

Tener 60 años o más Credencial Inapam o una identificación oficial con fotografía, como INE, licencia de conducir o pasaporte Clave Única de Registro de Población (CURP) Acudir presencialmente a un módulo de atención del Servicio de Vinculación Productiva

Los interesados recibirán información para obtener un empleo. El procedimiento es gratuito.

Importante: la incorporación al servicio no representa una contratación inmediata. Las empresas participantes realizan sus propios procesos de selección.

Guía para registrarse en el programa de Vinculación Productiva

Acudir a un módulo de Vinculación Productiva del Inapam. Puedes localizarlos en este enlace. Verificar previamente los horarios y la ubicación del módulo correspondiente, debido a que pueden cambiar. Llevar los documentos y solicitar el registro.

¿Cuánto aguinaldo pueden recibir los adultos mayores en 2026?

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que las personas trabajadoras tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario como mínimo, sin importar su edad. El pago debe realizarse antes del 20 de diciembre de 2026.

Por ejemplo, una persona adulta mayor con un salario mensual de 9 mil pesos tendría derecho a un aguinaldo mínimo de 4 mil 500 pesos si trabajó el año completo, considerando un salario diario de 300 pesos.

Los trabajadores con menos de un año en el puesto también tienen derecho a recibir la parte proporcional, correspondiente al tiempo laborado.

¿Los empacadores voluntarios del Inapam reciben aguinaldo?

El Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía funciona bajo condiciones distintas a las del empleo formal.

Según el Inapam, las personas incorporadas a esta modalidad realizan actividades voluntarias en tiendas de autoservicio y reciben aportaciones económicas de los clientes.

El instituto señala que este esquema no establece una relación laboral entre la tienda y la persona adulta mayor, por lo que no genera automáticamente el derecho al aguinaldo.

Sin embargo, si en la práctica existen condiciones de subordinación laboral, la situación debe analizarse conforme a la legislación aplicable.

Por ello, es importante distinguir entre la participación voluntaria en este sistema y la contratación laboral con prestaciones.

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