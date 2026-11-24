¿Ya sabes cuánto te toca de aguinaldo? Foto: Cuartoscuro

El aguinaldo es una de las prestaciones laborales más esperadas por los trabajadores en México durante el cierre de año. Si todavía no sabes cuánto dinero te corresponde recibir en 2026 o cuándo debe depositarlo tu patrón, aquí te explicamos cómo calcularlo y qué establece la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De acuerdo con el artículo 87 de la LFT, todas las personas trabajadoras tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente, como mínimo, a 15 días de salario. Esta prestación debe pagarse antes del 20 de diciembre, por lo que los empleadores tienen como fecha límite el 19 de diciembre de 2026.

Además, quienes no hayan cumplido un año de servicio también tienen derecho a recibir la parte proporcional, incluso si ya no trabajan en la empresa al momento de realizarse el pago.

¿Cómo calcular cuánto te toca de aguinaldo en 2026?

Para saber cuánto dinero recibirás, primero debes identificar tu salario diario y el tiempo que trabajaste durante el año.

Si laboraste los 12 meses completos, el cálculo es sencillo: multiplica tu salario diario por 15, que es el mínimo establecido por la ley.

La fórmula es: Salario diario × 15 días = aguinaldo correspondiente.

Por ejemplo, si ganas 12 mil pesos mensuales, debes dividir esa cantidad entre 30 para conocer tu salario diario:

Sueldo mensual: 12 mil pesos.

Salario diario: 400 pesos.

Días mínimos de aguinaldo: 15.

Total de aguinaldo: 6 mil pesos.

Esta cantidad corresponde al mínimo legal para una persona que trabajó el año completo. Si tu contrato o las condiciones de tu empresa establecen más de 15 días, el monto deberá calcularse con esa prestación superior.

¿Cómo calcular el aguinaldo si no trabajaste todo el año?

Si comenzaste a trabajar durante 2026, no significa que pierdas el derecho a recibir aguinaldo. La Ley Federal del Trabajo establece que debes recibir la parte proporcional al tiempo que hayas laborado, aunque no hayas cumplido un año de servicio.

Para conocer cuánto te corresponde, puedes utilizar esta fórmula:

Salario diario × 15 ÷ 365 × días trabajados durante 2026 = aguinaldo proporcional.

Por ejemplo, si ganas 12 mil pesos mensuales y llevas 184 días trabajando en la empresa, el cálculo sería:

Divide 12 mil pesos entre 30: obtienes 400 pesos diarios Multiplica 400 por 15 días: el resultado es 6 mil pesos Divide los 6 mil pesos entre 365: obtienes 16.43 pesos Multiplica 16.43 por los 184 días trabajados

$3 mil 020 pesos: aguinaldo proporcional estimado.

Este mismo derecho aplica si renunciaste o fuiste despedido antes de diciembre: la parte proporcional debe incluirse en tu finiquito o liquidación, según corresponda. Gobierno de México+2

¿Quiénes tienen derecho a recibir aguinaldo?

La prestación no es exclusiva de quienes tienen un contrato de planta. La PROFEDET señala que también corresponde a trabajadores:

De base y de confianza

Sindicalizados

Por obra o tiempo determinado

Por temporada

Eventuales

Comisionistas y agentes de comercio, entre otros, cuando su relación laboral se rige por la Ley Federal del Trabajo.

Por ello, no haber cumplido un año en el empleo o tener un contrato temporal no son motivos para negar el pago.

¿Qué pasa si no te pagan el aguinaldo antes del 20 de diciembre?

Si tu empleador no cumple con el pago, lo entrega incompleto o lo realiza después de la fecha límite, puedes solicitar orientación y asesoría gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

Esta dependencia cuenta con los siguientes medios de atención:

800 911 7877

800 717 2942

55 5998 2000, extensiones 44741, 44780, 44781, 44782, 44784, 44785, 44786 y 44699

Línea 079 del Gobierno de México

De acuerdo con la PROFEDET, las personas trabajadoras tienen un año para reclamar el pago de esta prestación.

¿Quiénes reciben primero el aguinaldo de 2026?

Aunque la fecha límite para el sector privado es el 19 de diciembre, algunos trabajadores pueden recibir esta prestación antes.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de octubre de 2026, determinados trabajadores del Gobierno federal pueden recibir su aguinaldo a partir del 10 de noviembre.

En el caso de las personas servidoras públicas cuya relación laboral se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la prestación equivale a 40 días de salario, conforme a las disposiciones aplicables.

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