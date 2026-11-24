Foto: Cuartoscuro

La Pensión Bienestar entró en sus últimos días de pago de noviembre. Este martes 24 continuó la dispersión de recursos para las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con la letra R, de acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría de Bienestar.

Los depósitos corresponden al bimestre noviembre-diciembre de 2026 y se realizan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. El calendario concluirá este viernes 27 de noviembre, con los últimos grupos de beneficiarios.

¿Qué letras cobran la Pensión Bienestar del 24 al 27 de noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Bienestar, los depósitos se organizan según la primera letra del primer apellido de los derechohabientes.

Estas son las fechas que faltan para concluir los pagos del último bimestre del año:

Martes 24 de noviembre: letra R.

letra R. Miércoles 25 de noviembre: letra S.

letra S. Jueves 26 de noviembre: letras T, U y V.

letras T, U y V. Viernes 27 de noviembre: letras W, X, Y y Z.

Cabe recordar que la letra R tiene dos días asignados para recibir el depósito: lunes 23 y martes 24 de noviembre.

Con los pagos del viernes 27 concluirá la dispersión de recursos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026.

¿Qué documentos necesitas para cobrar la Pensión Bienestar?

Las personas beneficiarias no necesitan presentar documentos adicionales para recibir el depósito de la Pensión Bienestar, debido a que el dinero se transfiere directamente a su tarjeta del Banco del Bienestar.

Por esta razón, no es necesario acudir a los módulos de la Secretaría de Bienestar ni entregar nuevamente documentos como identificación oficial, CURP o comprobante de domicilio para recibir el apoyo.

Si el beneficiario desea retirar efectivo en un cajero automático, únicamente necesita su tarjeta bancaria y el NIP correspondiente.

En caso de tener algún problema con el depósito o requerir información, puede comunicarse a la Línea de Bienestar, al número 800 639 42 64.

¿Cuánto depositan de la Pensión Bienestar en noviembre?

Los montos que reciben los beneficiarios durante el bimestre noviembre-diciembre dependen del programa social en el que estén inscritos:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

6 mil 400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

3 mil 100 pesos. Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

3 mil 300 pesos. Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Por otra parte, las personas inscritas en Sembrando Vida reciben un apoyo mensual de 6 mil 450 pesos. Para este programa, el depósito correspondiente se realizó el miércoles 11 de noviembre.

¿Cómo saber si ya depositaron la Pensión Bienestar?

Los beneficiarios pueden consultar si ya recibieron su dinero a través de los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o mediante los canales oficiales de la dependencia.

También pueden comunicarse a la Línea de Bienestar, al 800 639 42 64, para solicitar información sobre los depósitos y los programas sociales.

Es importante señalar que no es necesario retirar el dinero el mismo día en que se realiza el depósito, pues los recursos permanecen disponibles en la tarjeta y pueden utilizarse posteriormente.

Con el pago del viernes 27 de noviembre, la Secretaría de Bienestar concluirá la dispersión del último bimestre de 2026. El siguiente depósito ordinario corresponderá al periodo enero-febrero de 2027, cuyas fechas deberán ser anunciadas por la dependencia.

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