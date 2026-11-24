Saber a quién llamar, qué medicamentos toma cada integrante de la familia o dónde están los documentos importantes puede hacer la diferencia durante una emergencia.

Por eso, Maggie Hegyi, en su sección “Trucos para Ti”, recomienda preparar una lista con información básica que permita actuar sin perder tiempo.

Esta lista puede elaborarse en menos de 10 minutos y guardarse tanto en el celular como en un lugar físico al que todos los integrantes de la familia tengan acceso.

Cinco datos que debes incluir en tu lista de emergencia

Maggie Hegyi recomienda reunir cinco tipos de información para estar preparado ante una situación inesperada:

1. Contactos de emergencia

Anota al menos tres números telefónicos de familiares o personas de confianza. Es importante incluir a alguien que no viva en tu misma casa, por si necesitas comunicarte con una persona fuera de tu entorno inmediato.

2. Información médica

Registra las alergias, los medicamentos que utilizas, las enfermedades importantes y tu tipo de sangre, si lo conoces.

Si tienes hijos, también es recomendable incluir sus datos médicos para que la información esté disponible en caso de que necesites atención para ellos.

3. Documentos importantes

Identifica dónde guardas tus identificaciones oficiales, pasaportes, pólizas de seguro y documentos médicos.

También procura tener copias digitales protegidas para consultar esta información cuando sea necesario.

4. Punto de encuentro familiar

Acuerda con tu familia un lugar donde puedan reunirse si ocurre una emergencia y llegan a separarse.

Además, establece un contacto que viva fuera de la zona para que todos puedan comunicarse con esa persona y compartir información sobre su ubicación.

5. Información de tu casa

Identifica dónde se encuentran las llaves de paso del gas y del agua, así como el interruptor de electricidad.

También ten a la mano el contacto de alguna persona que pueda ayudarte si necesitas resolver una situación relacionada con tu vivienda.

¿Por qué debes tener una copia impresa?

Como recomendación adicional, Maggie Hegyi señala que no es conveniente guardar toda la información únicamente en el celular.

Lo ideal es tener una copia impresa en un lugar conocido por todos los integrantes de la familia. De esta manera, podrán consultar los datos aunque no tengan acceso al teléfono o se queden sin batería.

Preparar esta lista toma pocos minutos, pero contar con ella puede facilitar la comunicación y ayudar a tomar decisiones cuando los nervios dificultan pensar con claridad.

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