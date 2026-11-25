¿Cuándo depositan el aguinaldo del IMSS e ISSSTE? Foto: Shutterstock

Las personas pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tienen fechas y condiciones diferentes para recibir el aguinaldo de 2026.

Mientras que el IMSS contempla el pago de esta prestación en noviembre para quienes cumplen con los requisitos establecidos, el ISSSTE programó la entrega en dos exhibiciones durante el mismo mes.

Te explicamos cuánto corresponde y cuándo se deposita, de acuerdo con la información de ambas instituciones.

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Si mi pensión me la otorga el IMSS, ¿cuánto me corresponde recibir y cuándo?

De acuerdo con el IMSS, las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, conocida como Ley 73, tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad de su pensión.

Para calcularlo no se considera el importe correspondiente a asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

El Instituto precisa que las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente, es decir, la Ley 97, no reciben aguinaldo por este concepto.

Aguinaldo a recibir para pensionados del IMSS. Foto: IMSS

En 2026, el depósito de la pensión correspondiente a noviembre y el aguinaldo para quienes tienen derecho a recibirlo estaba programado para el lunes 2 de noviembre, de acuerdo con el calendario de pagos del IMSS.

Si mi pensión me la otorga el ISSSTE, ¿cuánto me corresponde recibir y cuándo?

Para las personas pensionadas del ISSSTE contempladas en las disposiciones federales, el aguinaldo de 2026 puede equivaler a hasta 40 días de la cuota de pensión asignada.

Así lo establece el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que también señala que, cuando una pensión tiene varias personas beneficiarias, el monto debe distribuirse proporcionalmente.

Aguinaldo a otorgar a pensionados del ISSSTE. Foto: DOF

El importe no es igual para todos, pues depende de la cuota pensionaria reconocida y de las condiciones aplicables a cada beneficiario.

El calendario oficial del ISSSTE establece que el aguinaldo se entrega en dos exhibiciones:

Primera parte: durante la primera quincena de noviembre de 2026.

durante la primera quincena de noviembre de 2026. Segunda parte: viernes 27 de noviembre de 2026.

En esta última fecha también se depositará la pensión correspondiente a diciembre, por lo que ambos conceptos coincidirán en el calendario de pagos.

De esta manera, las personas pensionadas que tengan derecho a la prestación recibirán la segunda parte de su aguinaldo antes de concluir noviembre.