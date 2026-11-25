La reactivación de las caravanas migrantes en México, tras el triunfo electoral de los demócratas en Estados Unidos, ha generado expectativas entre los centroamericanos que buscan llegar a territorio estadounidense. Sin embargo, Leticia Calderón Shelius, investigadora del Instituto Mora, y Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, advirtieron que los resultados electorales no implican una apertura de la frontera. Ambas especialistas coincidieron en que demócratas y republicanos comparten una política de seguridad fronteriza restrictiva y que Donald Trump mantiene el control de la política migratoria estadounidense.

Las expertas consideraron que Donald Trump utiliza las caravanas migrantes como instrumento de presión política contra México y para proyectar fortaleza tras la derrota electoral republicana, pese a la disminución de los flujos migratorios. Explicaron que la violencia, la falta de oportunidades, el cambio climático y la inseguridad alimentaria siguen impulsando la migración, mientras que grupos del crimen organizado lucran con las necesidades de quienes buscan llegar a Estados Unidos. Además, señalaron que cada vez más migrantes consideran a México como un país de destino y no únicamente de tránsito.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.