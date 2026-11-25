El IMSS otorga porcentajes adicionales. Foto: Cuartoscuro

Si estás por tramitar tu pensión del IMSS por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, puedes recibir un monto adicional si tienes familiares que dependan económicamente de ti.

Este beneficio se conoce como asignación familiar y permite incrementar el pago mensual de la pensión, siempre que cumplas con los requisitos establecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Qué beneficiarios puedes agregar para aumentar tu pensión del IMSS?

De acuerdo con el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, los pensionados pueden recibir los siguientes porcentajes adicionales por sus familiares:

Esposa o concubina: 15% adicional sobre la cuantía de la pensión.

15% adicional sobre la cuantía de la pensión. Hijos menores de 16 años: 10% por cada uno.

10% por cada uno. Hijos de 16 a 25 años: 10% por cada uno, siempre que estudien en planteles incorporados al Sistema Educativo Nacional y no estén sujetos al régimen obligatorio del Seguro Social.

10% por cada uno, siempre que estudien en planteles incorporados al Sistema Educativo Nacional y no estén sujetos al régimen obligatorio del Seguro Social. Hijos con alguna discapacidad: 10% por cada uno, cuando no puedan mantenerse por sí mismos debido a una enfermedad crónica o una inhabilitación física o psíquica.

En este último caso, la asignación puede mantenerse sin importar la edad del hijo, siempre que continúe la condición que le impide trabajar.

¿Puedes agregar a tus padres como beneficiarios?

Sí. Si no tienes esposa o concubina ni hijos que cumplan con los requisitos anteriores, puedes solicitar una asignación familiar para tus padres, siempre que dependan económicamente de ti.

El porcentaje establecido es:

Padre y madre: 10% por cada uno.

10% por cada uno. Un solo ascendiente: 10% adicional de ayuda asistencial.

¿Qué pasa si no tienes familiares que dependan de ti?

Si no tienes esposa o concubina, hijos ni padres que dependan económicamente de ti, el IMSS contempla una ayuda asistencial del 15% sobre la cuantía de la pensión.

Este apoyo también puede aplicarse cuando las asignaciones familiares dejan de otorgarse por el fallecimiento de los familiares que las originaron, conforme a las condiciones previstas en la legislación.

¿Hasta cuándo se reciben las asignaciones familiares?

Las asignaciones familiares no son permanentes en todos los casos. El IMSS establece que pueden finalizar cuando fallece el familiar que dio origen al beneficio.

En el caso de los hijos, el apoyo termina cuando cumplen 16 años. Sin embargo, puede extenderse hasta los 25 años si continúan estudiando y presentan el comprobante correspondiente.

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