Becas Rita Cetina y Benito Juárez ya perfilan pago de diciembre. Foto: Cuartoscuro

En diciembre se prevé que el Gobierno federal, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, habilite el último periodo de pago de 2026 para las becas Rita Cetina y Benito Juárez, de acuerdo con la dinámica de dispersión que han seguido estos programas durante el año.

Cuando se concrete este depósito, los estudiantes beneficiarios tendrán que esperar al primer bimestre de 2027 para recibir un nuevo pago de ambos apoyos educativos.

¿Quiénes recibirán el último pago de 2026?

El depósito de diciembre está previsto para estudiantes incorporados a los programas:

Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina .

. Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior .

. Otros beneficiarios que forman parte del sistema de Becas para el Bienestar.

La dispersión se realiza directamente a través de los medios de pago habilitados por las autoridades federales para cada programa.

¿Cuándo depositarán las becas en diciembre?

Hasta el momento, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar no ha publicado el calendario definitivo de dispersión para diciembre de 2026.

Sin embargo, conforme a los esquemas aplicados en años anteriores, se espera que los pagos correspondientes al último periodo del año se realicen durante ese mes.

Las autoridades federales suelen dar a conocer las fechas oficiales a través de los canales institucionales de la Coordinación Nacional de Becas y de los Programas para el Bienestar.

¿Habrá pago en enero de 2027?

No está contemplado un depósito adicional inmediatamente después del correspondiente a diciembre.

Una vez realizado el último pago de 2026, los estudiantes deberán esperar el arranque del calendario de dispersión del primer bimestre de 2027 para recibir nuevamente el apoyo económico.

Por ello, las autoridades recomiendan a los beneficiarios mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre fechas, calendarios y requisitos relacionados con las becas.

¿Cómo saber si ya fue depositada la beca?

Los estudiantes pueden consultar el estado de su apoyo mediante los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, así como verificar los movimientos de la tarjeta o cuenta donde reciben los recursos.

También es recomendable seguir únicamente información publicada por las dependencias responsables para evitar confusiones o anuncios no oficiales.

Mientras se publica el calendario definitivo, lo que sí se prevé es que diciembre marque el último pago de 2026 para los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez, antes del inicio de las dispersiones correspondientes al próximo año.

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