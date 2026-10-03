Balean a dos policías municipales en Mazatlán; detienen a dos presuntos implicados

Dos policías heridos tras ataque a balazos en Mazatlán Foto: Pexels.

Dos elementos de la Policía Municipal de Mazatlán resultaron heridos tras una agresión a balazos registrada este sábado 3 de octubre en las inmediaciones de la comunidad de El Castillo, al sur del municipio.

¿Dónde ocurrió el ataque contra policías en Mazatlán?

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la agresión ocurrió en las inmediaciones de la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, los agentes fueron atacados por sujetos que viajaban a bordo de un Nissan Versa blanco, cuando se encontraban entre la comunidad de El Castillo y el Centro Penitenciario.

Tras recibir el reporte, elementos del Grupo Interinstitucional se desplegaron en la zona para realizar recorridos de seguridad y localizar a los posibles responsables.

Los policías municipales fueron auxiliados después del ataque y posteriormente trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

La #SSPSinaloa informa que, este sábado 3 de octubre de 2026, se registró una agresión a personal de la Policía Municipal en inmediaciones de la carretera que conduce al aeropuerto Internacional de #Mazatlán, por lo que se desplegó de inmediato el Grupo Interinstitucional a la… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 3, 2026

Detienen a dos personas tras agresión contra policías

A unos metros del lugar donde ocurrió el ataque fueron detenidas dos personas que presuntamente estarían relacionadas con la agresión.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica y establecer si existe alguna relación con los hechos.

Hasta el momento, las autoridades municipales tampoco han confirmado si los policías respondieron a la agresión ni han establecido quién realizó los disparos que impactaron el vehículo de los agentes.

Aeropuerto de Mazatlán opera con normalidad

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa señaló que la situación se encuentra bajo control y que el Aeropuerto Internacional de Mazatlán opera con normalidad.

Los vuelos programados continúan con sus operaciones habituales, por lo que no se reportan afectaciones al servicio aeroportuario derivadas de la agresión.

Se mantienen los monitoreos en el área

Mientras continúan las investigaciones, elementos de seguridad mantienen recorridos preventivos en la zona.

Las autoridades pidieron a la población evitar el área y atender las indicaciones oficiales. Para reportar emergencias está disponible el 911, mientras que las denuncias anónimas pueden realizarse a través del 089.

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