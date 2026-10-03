Diana Sedano habla de Juana, el Ariel y una carrera de resistencia: “Vivimos en un país enlutado” 

Diana Sedano, actriz nominada al Ariel Foto: Especial

Diana Sedano desde niña recorrió los camerinos y estuvo ligada al mundo artístico, ahora se encuentra nominada al Ariel por su actuación en “Juana”, película en la que interpreta a una periodista y que representó uno de los mayores retos de su carrera.

En entrevista con Unotv.com, la actriz reconoció que formar parte de las nominadas era algo que deseaba, aunque durante las semanas previas trató de alejarse de las expectativas ante la posibilidad de no conseguirlo.

“Entonces sí era algo, sin duda, no voy a negar que era algo que deseaba, como pertenecer a esa terna, y ahora que sucedió, pues me alegré. Me alegré mucho y me sorprendió, también me sorprendió”, explicó.

Diana Sedano se enteró de su nominación mientras iba en bicicleta

Durante la charla, la actriz recordó cómo la noticia llegó de una forma inesperada, se encontraba andando en bicicleta cuando comenzó a recibir diferentes notificaciones: “Me dije: ‘Bueno, ¿qué está pasando?’. Entonces ya vi y justo en el chat de ‘Rey Lear’ el que puso fue Óscar Uriel, que es el productor”.

Fue precisamente un mensaje de felicitación el que terminó por confirmarle que había sido considerada por su trabajo en ‘Juana’: “Puso: ‘Felicidades, Diana’, y yo: ‘¿Pero de qué habla?’. Me puse a ver y dije: ‘Ay, mira, sí pasó’”.

La nominación, nos confiesa, también representa el trabajo que ha realizado durante años como actriz y la confianza que recibió para encabezar la película.

“Implica que yo llevo muchos años trabajando mi actoralidad y mi ser de una manera que hace que alguien como Daniel diga: ‘Es que no tengo dudas, es ella’. Y que confiara en mí por lo que yo he sido y lo que estoy siendo todo este tiempo, es un proceso distinto”, afirmó.

“Juana”, uno de los mayores retos para Diana Sedano

La nominación al Ariel llegó por la película “Juana”, un papel que significó enfrentarse a un personaje complejo, marcado por diferentes situaciones y pérdidas a lo largo de la historia.

“Juana es un reto mayúsculo. Desde la primera vez que leí el guion, primero dije: ‘Jesús, ¿cuántas cosas le pasan?’. Primero hasta decía: ‘Esto es hasta inverosímil. Es demasiado’. Pero luego cuando te pones a hablar con las mujeres periodistas, dices: ‘Apenas estamos tocando algo’”. Diana Sedano

Para este personaje, el director Daniel Giménez Cacho la acercó con mujeres periodistas, lo que permitió que Sedano conociera con mayor profundidad los riesgos que enfrentan quienes ejercen el periodismo de investigación en México.

“Sin duda, uno como mexicana está familiarizado a mayor o menor medida con lo que está pasando y con lo difícil que es ejercer el periodismo de investigación en este país, pero ya cuando te metes a explorar un personaje, terminas de dimensionar lo riesgoso que es lo que ellas y ellos hacen”, mencionó. Diana Sedano

La película y la investigación para su papel la llevaron a reflexionar sobre los asesinatos de periodistas y las consecuencias que puede tener denunciar diferentes problemáticas:“Es desgarrador y Margarita Sanz decía algo que me robo porque tiene razón: ‘Vivimos en un país enlutado’. Y uno no lo dimensiona porque es demasiado abrumador, es demasiado”.

“Juana” también habla de una realidad que continúa

Diana considera que la película permite detenerse ante una problemática que continúa ocurriendo en el país.

“Creo que ‘Juana’ es lo que un poco viene a hacer y me hizo a mí: detenerse un poco y decir: ‘A ver, esto sigue pasando’. Solo no nos olvidemos de que esto sigue pasando”. aseguró.

La actriz reconoció que la exigencia de interpretar a Juana también provocó un desgaste físico y emocional, aunque destacó el acompañamiento que recibió durante la producción.

“Acabas muy cansado, eso sí. Físicamente sí hay un desgaste, pero de ahí salí rápido porque sentía que no quería que me pesara la realidad, porque es una película que dialoga directamente con una realidad ahorita y con una profesión que además yo respeto profundamente, que es el periodismo de investigación”, puntualizó.

Diana Sedano y el doble reto en “Rey Lear”

No solo en cine es que Diana demuestra su gran habilidad como actriz, pues también da vida a dos de los personajes más complejos en “Rey Lear”, obra de William Shakespeare.

“Para mí es muy emocionante porque no solo hago Cordelia, hago al bufón también. Y son unos personajes muy retadores”, explicó la actriz.

Para Sedano, la vigencia de Shakespeare se encuentra precisamente en las preguntas que plantea sobre temas como el amor, la enfermedad, la vejez, la muerte, el poder y las relaciones humanas.

“Las preguntas que se hace, esas no caducan jamás. Y cuando te llegan esas obras uno primero se emociona mucho, porque son las cosas que tienes ganas de actuar, porque tú en tu experiencia humana estás en esas preguntas también. No son preguntas frívolas” aseguró.

La actriz explicó que Cordelia y el bufón tienen formas distintas de relacionarse con el rey, aunque ambos están ligados por un mismo elemento: la verdad: “Estos dos personajes son muy retadores porque tienen mecanismos de relacionarse muy distintos, pero esencialmente siempre son lo mismo”.

Ahora, con la nominación al Ariel, Diana Sedano espera continuar encontrando personajes que representen nuevos desafíos y que le permitan seguir creciendo como actriz: “Espero tener más personajes con estas dimensiones, no así de trágicos, porque también me gusta la risa. También se vale. Pero que sean retadores”.

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