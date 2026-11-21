Desechos que aparecieron en una playa Foto: AFP

El Gobierno de México comenzó una investigación para corroborar que los desechos que aparecieron en una playa fronteriza con Estados Unidos sean de un cohete de la empresa SpaceX de Elon Musk que estalló la semana pasada.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer este viernes 20 de noviembre que mantiene comunicación con la compañía aeroespacial para determinar el origen de los fragmentos encontrados en territorio mexicano.

“A solicitud de Profepa, la empresa remitió información sobre los materiales utilizados en la nave, misma que se encuentra bajo revisión técnica”, señaló la dependencia.

SpaceX duda que residuos sean de su nave

A través de sus redes sociales, Profepa dio a conocer que se han recuperado 5.9 kg de residuos en playa Bagdad, en el estado de Tamaulipas, ubicada a unos 20 km de la plataforma en Texas, aunque la compañía aeroespacial puso en duda que los residuos provengan de la nave Starship.

Cabe señalar que durante el lanzamiento del pasado 13 de noviembre, su propulsor explotó mientras caía en aguas del Golfo de México.

SpaceX tenía previsto recuperar tanto el propulsor como la Starship, pero el primero estalló, mientras que la nave fue recapturada con éxito tras regresar de la órbita terrestre.

La empresa afirmó el jueves que los especialistas que envió a México informaron “que han encontrado muy pocos restos”.

“La pequeña cantidad que han hallado no corresponden claramente a operaciones de SpaceX”, indicó.

Por su parte, la dependencia mexicana aseguró que mantendrá la vigilancia y el seguimiento técnico correspondiente, y actuará conforme a sus atribuciones ante cualquier posible afectación al medio ambiente.

Un grupo de ambientalistas también han acopiado fragmentos de un material similar al plástico. La ONG Conibio aseguró haber documentado la recolección de más de una tonelada de desechos de cohetes en playa Bagdad desde hace tres años.

Algunas de esas piezas exhiben etiquetas con la leyenda “SpaceX”, según imágenes divulgadas por la organización en sus redes sociales.

Profepa dijo que SpaceX deberá hacerse responsable de la basura

Profepa aseguró el 17 de noviembre que SpaceX deberá hacerse responsable de la basura espacial encontrada en Playa Bagdad, Tamaulipas, tras la decimoquinta prueba de vuelo del cohete Starship.

Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se ha encargado de la recolección de residuos junto con Conibio Global.

Jesús Elías Ibarra, presidente de Conibio Global, aseguró a Unotv.com que seguirán con la recuperación de los materiales a pesar del alto oleaje en la zona, para evitar una mayor contaminación ambiental.

Profepa indicó que sus inspectores acudieron a Playa Bagdad para identificar los residuos que comenzaron a llegar a aguas mexicanas.

“La CONANP y Conibio han comenzado ya la recolección de los residuos, que serán asegurados por la PROFEPA, y se pedirá a la empresa que se haga responsable de ellos”.Profepa

La procuraduría indicó que trabaja en conjunto con la Secretaría de Marina (SEMAR) y que ha mantenido presencia en la zona con vigilancia desde que se llevó a cabo la explosión sobre el Golfo de México el 13 de noviembre.

También exhortó a la población a no manipular los materiales y reportar cualquier hallazgo

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