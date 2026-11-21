Vadhir Derbez enfrenta dos acusaciones por agresión sexual. Foto: AFP

Una adolescente de 15 años presentó una denuncia por abuso sexual contra Vadhir Derbez, confirmaron este viernes sus representantes legales, quienes pertenecen a la firma legal Vega Mac Gregor Arellano Abogados. La acusación se filtró a los medios de comunicación el pasado 17 de noviembre.

Los abogados precisaron que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por hechos presuntamente ocurridos en septiembre de 2026. La confirmación se produjo después de que el actor asegurara desconocer esta segunda acusación, mientras enfrenta otra denuncia por presunta agresión sexual.

“Esta firma representa exclusivamente a una adolescente de 15 años de edad que tuvo el valor de presentar una denuncia por el delito de violación ante la Fiscalía General de la República. La denuncia es en contra de la persona conocida públicamente como Vadhir Derbez, por hechos ocurridos en septiembre de este año”. Vega Mac Gregor Arellano Abogados

Los abogados detallaron que respetan el proceso legal y que continúan aportando datos de prueba para respaldar la denuncia de la víctima.

Los representantes legales de la joven también aclararon que no representan a la otra denunciante, quien presentó una acusación contra Vadhir Derbez ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Asimismo, pidieron evitar la revictimización de la adolescente mediante diversos cuestionamientos.

“Expresamos nuestra solidaridad con todas las víctimas que deciden enfrentar un proceso legal, porque hacerlo exige valor y una enorme fortaleza interior”, se puede leer en el comunicado.

Y compartieron que la familia atraviesa un momento “sumamente doloroso”.

“La familia que representamos atraviesa un momento sumamente doloroso, en el que intenta retomar su vida después de un hecho de esta magnitud que ha afectado la vida de una adolescente”.

Las presuntas acusaciones por abuso sexual que enfrenta Vadhir Derbez

Esta denuncia se suma a otra por presunta violación ocurrida en abril de 2026 durante la grabación de un videoclip musical en Coyoacán, Ciudad de México.

La FGJCDMX confirmó la existencia de esta carpeta de investigación el pasado 6 de noviembre, presentada por una modelo estadounidense de 19 años, por la que inicialmente se obtuvo una orden de aprehensión contra el actor.

Sin embargo, dicha orden quedó sin efectos luego de que la defensa de Derbez promoviera un juicio de amparo y obtuviera una suspensión judicial, por lo que el actor enfrenta el proceso en libertad mientras continúan las diligencias ministeriales.

¿Qué dijo Vadhir sobre los procesos en su contra?

El actor y cantante publicó un video este viernes en su cuenta de Instagram, donde habló sobre ambas denuncias.

En relación con el caso de la joven de 19 años, Derbez negó las acusaciones y denunció ser víctima de un intento de extorsión por un monto de 350 mil dólares.

“Me estaban pidiendo 350 mil dólares, hazme el favor, para no salir con la carpeta y esconder todas estas cosas que fabricaron”, declaró.

También aseguró haber entregado videos y testimonios para acreditar su inocencia. Sin embargo, Gema Chávez, coordinadora general de Delitos de Género de la Fiscalía capitalina aclaró que, hasta el momento, dichas pruebas no han sido incorporadas a la carpeta de investigación.

“Ellos han mencionado en medios que cuentan con dictámenes y diversos medios probatorios que, sin embargo, en la investigación no los han acercado”, explicó durante una entrevista para W Radio.

Chávez también compartió que han buscado al actor y a su defensa en más de diez domicilios y lugares, incluido el despacho de sus abogados, para entregarles los citatorios.

En cuanto a la denuncia de la adolescente de 15 años, Vadhir indicó que no ha sido notificado sobre dicha acusación.

“No hemos sido notificados al momento”, señaló.

Esta información fue confirmada por su abogado, Enrique González Casanova, quien declaró:

“Tenemos muy poca información. No tenemos certeza de la existencia de esa denuncia”.

Sin embargo, este mismo viernes la firma legal Vega Mac Gregor Arellano Abogados aclaró la existencia de esta carpeta de investigación.

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