Presentadora de GB News. Foto: drreneehoenderkamp, Instagram



La presentadora británica Renée Hoenderkamp, de 59 años, anunció que está embarazada de su tercer hijo durante una transmisión en vivo de GB News. La noticia sorprendió a sus compañeros de programa, quienes quedaron en silencio al escuchar que espera una niña, casi 40 años después de convertirse en madre por primera vez.

La conductora reveló que tiene 12 semanas de embarazo y que su bebé nacerá en 2027, cuando ella ya haya cumplido 60 años.

Hoenderkamp contó que consiguió embarazarse mediante fertilización in vitro con óvulos que congeló cuando tenía poco más de 30 años.

¿Cómo fue el anuncio del embarazo de Renée Hoenderkamp en vivo?

La inesperada revelación ocurrió durante una conversación sobre la llegada de solicitantes de asilo a una localidad británica el sábado 14 de noviembre. Hoenderkamp hablaba de sus preocupaciones como madre cuando decidió compartir una noticia que nadie en el estudio conocía.

“En realidad, pronto seré madre de tres”, anunció la presentadora frente a las cámaras, al revelar que tiene 12 semanas de embarazo. Hoenderkamp ya es madre de un hombre de 37 años y una niña de 8, por lo que recibirá a su tercer hijo casi cuatro décadas después de convertirse en mamá por primera vez.

Sus compañeros quedaron sorprendidos, incluso uno de ellos reconoció estar confundido, mientras otro le preguntó si hablaba en serio.

Al observar sus reacciones, la presentadora comentó: “Se han quedado todos muy callados”.

Después de unos segundos, los integrantes del programa comenzaron a felicitarla.

¿Cómo logró embarazarse Renée Hoenderkamp a los 59 años?

Hoenderkamp explicó que recurrió a la fertilización in vitro (FIV), un tratamiento que permite unir óvulos y espermatozoides en un laboratorio para después transferir un embrión al útero.

La presentadora había congelado sus óvulos cuando tenía poco más de 30 años, con la intención de conservar la posibilidad de tener hijos más adelante.

Según relató, los embriones fueron analizados para detectar posibles anomalías cromosómicas antes del procedimiento.

Fue hasta el tercer intento de fertilización in vitro cuando consiguió quedar embarazada.

La conductora aseguró que actualmente espera una niña que, según sus propias palabras, está creciendo muy bien..

Renée Hoenderkamp responde a críticas por ser madre a los 59 años

Tras compartir la noticia, la presentadora recibió miles de mensajes en redes sociales. Aunque muchas personas la felicitaron, otras cuestionaron su decisión de tener un bebé a esa edad.

En una columna publicada en el Daily Mail, Hoenderkamp respondió a las críticas que recibió por su embarazo y reconoció que su edad ha generado controversia, pues cuando nazca su tercera hija ya habrá cumplido 60 años.

“Es cierto que había un detalle poco habitual. A los 59 años, soy considerablemente mayor que la futura madre promedio, y ya soy madre de un hijo de 37 años y una hija de ocho. Ahora, para cuando llegue mi bebé el año que viene, ya habré cumplido 60 años”.



Hoenderkamp aseguró que le resultaba doloroso leer los comentarios de quienes la calificaban de egoísta por decidir tener una hija tan deseada.

El 15 de noviembre también respondió a las críticas mediante su cuenta de X.

“Ahora he vuelto a conectarme, para leer los miles de mensajes que me felicitan por la noticia de mi nueva hija: ¡¡¡GRACIAS!!!! En cuanto al resto, no me importa lo que piensen”, escribió.

I have been off grid all day witht the 8 year old in a sports hall at a Trampoline competition where there wasn't a drop of connectivity – this was possibly a good thing!



Now I am back on line, for all of the thousands of messages congratulating me on the news of my new… https://t.co/TVcqUiT7GN — Renée Hoenderkamp (@DrHoenderkamp) November 15, 2026

¿Qué dijo sobre volver a ser madre casi a los 60 años?

La conductora reflexionó sobre cómo ha cambiado su manera de vivir la maternidad con el paso de los años, pues recordó que, cuando nació su primer hijo, tenía estabilidad económica, pero poco tiempo para dedicarle debido a sus responsabilidades laborales, por lo que regresó al trabajo apenas 28 días después del parto.

Ahora, casi cuatro décadas después, consideró que cuenta con mayor experiencia, paciencia y libertad para disfrutar de la crianza de su tercera hija, a pesar de los cuestionamientos que ha recibido por su edad.

“A los 21 años, la juventud estaba de mi lado, pero entendía mucho menos lo que la maternidad me exigiría”, escribió.

La presentadora también destacó que su bebé llegará a una familia que la espera con cariño y aseguró que, aunque no puede garantizar cuántos años estará a su lado, quiere aprovechar al máximo cada momento de esta nueva etapa.

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