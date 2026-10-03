¿Margot Robbie cambió su nombre? Esto es lo que apareció en registros

Margot Robbie trabaja con su marido en la empresa LuckyChap Entertainment. Foto:AFP

Margot Robbie cambió oficialmente su apellido por el de su esposo, Tom Ackerley, de acuerdo con documentos comerciales publicados por el Registro Mercantil del Reino Unido relacionados con LuckyChap Entertainment, empresa dirigida por su marido.

El nombre de la actriz pasó de Margot Elise Robbie a Margot Elise Ackerley, con lo que adoptó legalmente el apellido de su esposo.

De acuerdo con People, el cambio de nombre fue confirmado por el Gobierno británico el pasado 23 de septiembre, a unos cuantos meses de que la pareja cumpla diez años de matrimonio.

El medio señaló que, en documentos anteriores, la actriz de “El lobo de Wall Street” todavía figuraba como Margot Elise Robbie.

A pesar del cambio legal registrado, medios estadounidenses consideran que Margot podría seguir presentándose artísticamente con su nombre original.

La relación de Margot Robbie y Tom Ackerley

La pareja comenzó su relación después del rodaje de la película “Suite Française”, en 2013 y para el 2014, fundaron su propia productora, LuckyChap Entertainment.

Robbie y Ackerley se casaron en Australia en diciembre de 2016, la noticia la dio a conocer la propia Margot cuando publicó en Instagram una fotografía en la que mostraba su anillo de matrimonio.

La pareja tiene un hijo de dos años, cuyo nombre no se conoce públicamente.

A través de su productora, ambos han participado en la realización de proyectos para distintas plataformas, con títulos como “Birds of Prey”, “Barbie”, “I, Tonya”, “Terminal”, “Dreamland” y “Myke”, entre otros.

Hasta 2024, las producciones de LuckyChap Entertainment habían obtenido 25 nominaciones al Óscar y 18 a los BAFTA. Entre sus reconocimientos destaca el de “I, Tonya”, que ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 2018; “Promising Young Woman”, que obtuvo el Oscar a Mejor Guion Original y dos BAFTA en 2021; y “Barbie”, que ganó el Oscar a Mejor Canción Original en 2024.

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