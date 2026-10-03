“Messi and the Giants”: revelan el primer adelanto de la serie animada de Lionel Messi con Disney

Revelan imágenes de la nueva serie de Messi. Foto: AFP

Lionel Messi llegará a las pantallas de Disney con una historia de fantasía y futbol con “Messi and the Giants” el cual ya tiene su primer adelanto, con el que se dieron a conocer algunos detalles de la serie animada inspirada en el astro argentino.

La producción sigue a Leo, un niño de 12 años, quien es transportado desde Argentina hasta Iko, un universo alternativo formado por 10 reinos que se encuentran bajo el dominio de gigantes.

De acuerdo con la información publicada por Disney, Leo deberá encontrar la manera de regresar a casa mientras se enfrenta a distintos desafíos en este nuevo mundo. Para hacerlo tendrá que utilizar sus habilidades futbolísticas y trabajar en equipo.

A diferencia de otras historias, el protagonista no tendrá poderes especiales. Su principal herramienta será su talento para el futbol, además de valores como la perseverancia, la determinación y el trabajo en equipo.

Let’s go! ⚽️ The all-new animated series “Messi and the Giants” from executive producer Lionel Messi is coming to Disney+ summer 2027. pic.twitter.com/vqszBtF8a3 — Disney (@Disney) October 2, 2026

¿Cuándo se estrena ‘Messi and the Giants’?

Disney informó que “Messi and the Giants” llegará a Disney+ durante el verano de 2027, la serie también tendrá presencia en Disney Channel en Estados Unidos.

La producción está dirigida principalmente al público infantil y tendrá episodios de aproximadamente 22 minutos.

Lionel Messi participó en el proyecto como productor ejecutivo, aunque la historia no es una adaptación de su vida. El personaje principal simplemente toma inspiración de algunos elementos relacionados con la trayectoria del futbolista argentino.

¿Quién dará voz a Leo?

El personaje principal será interpretado por el actor Milo Burgess-Webb, quien prestará su voz a Leo.

El adelanto también permitió conocer parte de la propuesta musical de la serie, el tema principal se titula “Vamos, Vamos, Vamos” y es interpretado por el cantante argentino Luck Ra.

“Messi and the Giants” es una producción de Sony Pictures Television y Sony Music Vision, con animación de Atlantis Animation.

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