FDA concluye investigación por brote de Cyclospora y halla el parásito en dos puntos vinculados a lechuga mexicana

FDA trabaja en medidas de prevención contra la Cyclospora. Foto: Getty images

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) concluyó su investigación sobre el brote multiestatal de diarrea explosiva por Cyclospora, en un comunicado informó que la lechuga iceberg era procedente del centro de México y retirada del mercado por Taylor Farms.

La agencia encontró muestras positivas del parásito en dos puntos del entorno donde se cultivaba y procesaba dicho producto, aunque no ha determinado con certeza cómo ocurrió la contaminación.

El anuncio, publicado este 2 de octubre, ocurre después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) declararan el fin del brote el pasado 11 de septiembre.

FDA encuentra Cyclospora en un tanque de aguas residuales y una zanja de drenaje

Como parte de la investigación, la FDA identificó varias granjas y una planta procesadora en México que suministraron la lechuga retirada del mercado y distribuida por Taylor Fresh Foods.

La agencia realizó inspecciones en el sitio y recolectó muestras de agua, suelo, sedimentos y lechuga iceberg, en coordinación con las autoridades mexicanas.

De las muestras recolectadas durante las inspecciones, dos dieron positivo para Cyclospora, que produce la diarrea explosiva.

Una procedía de un tanque que contenía aguas residuales de la planta procesadora Taylor Farms de México, mientras que la otra fue obtenida de una zanja de drenaje de un productor de lechuga iceberg identificado durante el rastreo.

La FDA informó que ya concluyó la genotipificación de ambas muestras positivas y que continúa analizando cómo se relacionan sus resultados con la genotipificación de las muestras clínicas.

Aunque estos hallazgos no permiten establecer con certeza cómo se produjo la contaminación, la agencia señaló que demuestran la presencia de Cyclospora en el entorno donde se cultivaba y procesaba la lechuga.

También se respaldan los datos epidemiológicos y los resultados de trazabilidad que vinculan el brote con la lechuga iceberg rallada retirada del mercado de Taylor Farms de México.

Brote de Cyclospora acumula más de 12 mil casos y 570 hospitalizaciones

De acuerdo con el balance proporcionado en la investigación, el brote registró:

12 mil 883 casos

570 hospitalizaciones

Dos fallecimientos

La retirada de los productos de Taylor Farms de México también tuvo repercusiones fuera de Estados Unidos, pues según la información proporcionada por la empresa a sus clientes, el producto retirado también se vendió a consumidores en México.

Cabe mencionar que el anuncio de la FDA se produjo a más de seis semanas de que la agencia enviara investigadores a una granja en Guanajuato.

Según la información proporcionada, fue la primera visita de la agencia a ese lugar en más de siete años, después de una fuerte disminución de las inspecciones internacionales de seguridad alimentaria tras la pandemia de COVID-19.

Por su parte, Taylor Farms atribuyó la contaminación señalada por la FDA a un productor independiente que, según la empresa, ya no forma parte de su programa de proveedores.

“Nuestras instalaciones permanecen cerradas en el centro de México mientras trabajamos con nuestro equipo de investigación para implementar protocolos de seguridad mejorados desde el campo hasta las instalaciones”, afirmó la compañía en un comunicado.

FDA prepara medidas de prevención para la temporada de cultivo de 2027

La FDA informó que continuará con las actividades de respuesta posteriores al brote y colaborará con los CDC, así como con socios federales, estatales, locales e internacionales, según corresponda.

La agencia también anunció que trabaja en medidas de prevención contra Cyclospora que se implementarán antes de la temporada de cultivo de 2027, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre el parásito y perfeccionar las acciones preventivas.

Finalmente, la FDA aseguró que tiene confianza en que toda la lechuga iceberg retirada del mercado en relación con este brote específico ya no se comercializa.

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