El obispo más longevo del mundo es mexicano

El analista Ramiro Escoto nos habla sobre la longevidad de monseñor José de Jesús Sahagún de la Parra, hecho que lo convierte en una figura singular dentro de la Iglesia católica.

Nos dice que a sus casi 105 años y después de ocho décadas de ministerio sacerdotal, el obispo emérito de Ciudad Lázaro Cárdenas representa un vínculo vivo entre distintas etapas de la historia eclesiástica: conoció la Iglesia anterior al Concilio Vaticano II, participó en tres de sus sesiones y ha sido testigo de las transformaciones que siguieron durante las últimas décadas.

Su trayectoria, nos dice, comenzó con su ordenación sacerdotal en 1946, también comprende su labor como primer obispo de Tula y posteriormente como primer obispo de la diócesis de Ciudad Lázaro Cárdenas.

En su opinión, afirma que Sahagún de la Parra ocupa un lugar excepcional no sólo por su edad, sino por la amplitud de una vida dedicada al sacerdocio. Su historia ha transcurrido entre diferentes generaciones de la Iglesia y acontecimientos que marcaron al catolicismo contemporáneo.

Considerado actualmente el obispo más longevo del mundo y el mexicano con mayor antigüedad tanto en el episcopado como en el sacerdocio, el prelado continúa lúcido y con actividad apostólica, convirtiéndose en testimonio de una época que se remonta a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que llega hasta la Iglesia de nuestros días, explica para Uno TV.

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