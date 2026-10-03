Ado y KUROMI unen fuerzas en “DND”, su nueva colaboración

Ado y KUROMI lanzan colaboración: Foto: Especial

Ado sorprendió a sus seguidores tras dar a conocer su colaboración con KUROMI, el popular personaje de Sanrio, con el tema “DND”, una canción que busca transmitir un mensaje sobre seguir tu propio camino.

Esta es la primera ocasión en la que ambas figuras de la cultura japonesa colaboran, compartiendo incluso sus voces en un tema enfocado en dejar de lado las expectativas.

¿De qué trata “DND feat. KUROMI” de Ado?

“DND” son las siglas de “Do Not Disturb”, que en español significa “No molestar”, una frase que representa parte del mensaje que ambas personalidades buscan transmitir con la canción.

El tema habla sobre ignorar las expectativas de otras personas para seguir tus propios sueños, sin permitir que alguien se interponga en el camino de tus ambiciones.

“DND feat. KUROMI” fue escrita especialmente para ambas por Asteroid Music Team y cuenta con un beat enérgico en el que Ado y KUROMI realizan un intercambio vocal.

“Esta canción se trata de decir: ‘¡No se interpongan en nuestro camino!’. Nadie puede impedir que yo siga mi camino, ¡y nadie puede impedir que tú sigas el tuyo!”, explicó KUROMI sobre el tema.

Además de la canción, también se presentó una imagen de esta colaboración en la que Ado aparece con el cabello en dos coletas inspiradas en la característica capucha negra de KUROMI, combinando así elementos de ambas.

Por el momento, el video musical oficial de “DND feat. KUROMI” será estrenado próximamente.

¿Quién es Ado?

Ado es una utaite japonesa de 23 años que comenzó su carrera con una discográfica multinacional en 2020 con “Usseewa”, canción que se convirtió en un fenómeno en Japón.

También fue la encargada de interpretar “New Genesis”, tema principal de ONE PIECE FILM RED, que se convirtió en la primera canción en japonés en alcanzar el número uno de la lista Global Top 100 de Apple Music.

Durante 2025 realizó su segunda gira mundial, Hibana, con 34 conciertos en cinco continentes y aproximadamente 500 mil asistentes.

Su crecimiento internacional también la llevó a debutar en Lollapalooza y presentarse como headliner en Summer Sonic, además de convertirse en la artista japonesa más escuchada en Spotify fuera de Japón durante la primera mitad de 2026.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.