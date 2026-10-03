Macario Martínez, de cantar entre el ruido de los autos a ser nominado al Latin Grammy: “Siempre quise hacer música”

Macario Martínez fue nominado a la categoría Mejor Nuevo Artista. Foto: Cuartoscuro

Macario Martínez fue nominado en la categoría de Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy 2026 tras el lanzamiento de su álbum debut “Si Mañana Ya No Estoy”, lo que representa un logro más en su carrera.

Previo a la ceremonia y con “Estar sin ti”, su más reciente canción, que marca el inicio de su nueva etapa musical, en Unotv.com pudimos charlar con el cantante, quien nos contó cómo se siente en este momento de su carrera.

¿Cómo se enteró de la nominación al Latin Grammy?

Cuando se anunciaron las nominaciones, Macario se encontraba en Washington, donde había tenido una serie de conciertos. La noticia lo tomó por sorpresa y se enteró por los mensajes que comenzaron a llegarle de amigos y seguidores.

Aunque no pudo registrar el momento exacto en el que conoció la noticia, tomó su celular y grabó un video para agradecer la nominación y compartir su emoción con quienes escuchan su música.

“Fue muy bonito y se sintió muy gratificante que nos agarrara de alguna forma también trabajando y de viaje, haciendo esto, que es la música, que me gusta mucho”, señaló.

Para Macario, el reconocimiento también representa una oportunidad para que la Academia Latina de la Grabación voltee a ver propuestas independientes y diferentes dentro de la música mexicana.

“Me siento muy emocionado y muy orgulloso y también agradecido de que se hayan fijado en música así, que a lo mejor es un poco más arriesgada, un concepto más arriesgado, un proyecto diferente”, explicó.

El cantante consideró que su nominación puede servir como una referencia para otros artistas que buscan desarrollar proyectos alejados de las fórmulas tradicionales.

“Que aspiran a llegar a lo mejor a un lugar así, que vean que sí se puede lograr, que volteen a ver lo que haces. Es bien bonito”, agregó.

Macario, de cantar en los puentes a encontrar su sonido

La exploración musical que hoy define a Macario comenzó mucho antes de que su proyecto llegara a las grandes plataformas. En 2019 empezó a trabajar formalmente en sus primeras canciones y, desde entonces, buscó encontrar una identidad propia.

Antes de eso, llevaba años cantando y estudiando guitarra. Incluso aprovechaba los trayectos entre su casa y el Metro para practicar, utilizando el ruido de los autos como una especie de aislamiento.

“Entonces ahí cantaba, porque nadie me escuchaba y podía practicar de alguna forma, porque había mucho ruido”, relató.

En esos momentos también comenzó a trabajar su voz y a practicar falsetes con canciones de Javier Solís y “Deja que salga la luna”.

Su búsqueda sonora continuó con “Adiós”, una de sus primeras canciones, en la que comenzó a experimentar con sonidos que venían de diferentes influencias.

“Siempre me ha gustado la música que tiene cambios, que tiene momentos inesperados. Escuchaba mucho en algún punto a Arcade Fire, que cambiaban de la nada de ritmo”, explicó.

A esa influencia sumó los sonidos del son jarocho que conoció desde pequeño, especialmente durante el tiempo que vivió en Veracruz.

“Dije: ‘¿Qué le falta? Pues como que estaría chido que de la nada salga un huapango y yo haciendo esos falsetes’. Y ahí está esa canción”, recordó.

Esa mezcla terminó convirtiéndose en parte de su sello. Macario reconoce influencias del bolero mexicano, la música tradicional, el son jarocho, el indie, el dream pop y bandas como Zoé, entre muchos otros sonidos.

“Creo que mi música es una mezcla de todo lo que escucho que me gusta mucho”, explicó. “Siempre trato de divertirme y de hacer algo divertido, que sea interesante de escuchar también”.

“Si Mañana Ya No Estoy”: nostalgia, amor y mar

Si tuviera que definir su álbum debut en tres conceptos, Macario tiene claro que uno de ellos sería la nostalgia.

El disco reúne canciones que escribió desde 2019 y que reflejan distintos momentos de su vida, incluidos algunos temas que tardaron varios años en llegar al público.

“Ese álbum fue todo este proceso de cambio, no solo el de 2025, que fue enorme, sino lo que estaba sintiendo de 2019 para acá”. Macario Martínez, cantante

La segunda palabra sería amor, porque el cantante consideró que el álbum atraviesa por distintas formas de sentir y por las personas que forman parte de su vida.

“Tiene todos los sonidos que amo, tiene las personas que amo, tiene las voces de mi papá, de mi mamá, de amigos, tiene ahí samples, cosillas”, señaló.

Y la tercera sería el mar, que funciona como un lugar de memoria, un espacio al que puede regresar mentalmente para reencontrarse con aquello que extraña o que ha perdido.

Recordó especialmente un día que pasó junto a su papá, mientras se acercaba un huracán. El cielo estaba gris, hacía frío y el paisaje terminó convirtiéndose en una imagen que conserva hasta ahora.

“El mar es ese lugar al que puedes ir, el viaje mental, a lo mejor en donde encuentras todo lo que perdiste, todo lo que quieres, todo lo que recuerdas, todo lo que extrañas”, detalló.

“Azul”, una canción que cambió para él

Después de todo lo que ocurrió durante el último año, algunas de las canciones de “Si Mañana Ya No Estoy” adquirieron nuevos significados para él.

Entre ellas está “Azul”, una canción que originalmente relacionaba principalmente con el amor, pero que ahora escucha desde otro lugar.

La canción también le sirve para recordar quién era antes de que su proyecto creciera y cuáles fueron las razones que lo llevaron a querer dedicarse a la música.

“Es la más fuerte de ese disco. Creo que ‘Azul’ es como que la que más ha cambiado, porque me identifica ahora mucho”, comentó.

Incluso reconoció que suele regresar a sus propios discos para escuchar nuevamente los detalles de producción.

“No es por egocentrismo, sino porque a veces nos da curiosidad escuchar cómo se escucha lo que hicimos, qué detalles tiene, cómo se oye, si se oye bien, si se oye mal”, contó.

De trabajar para subsistir a vivir de la música

Uno de los episodios que más recuerda de su transformación ocurrió cuando “Sueña lindo, corazón” se convirtió en un fenómeno viral tras compartir su video en TikTok.

Primero llegaron miles de reproducciones y, en cuestión de días, el número aumentó hasta alcanzar cientos de miles y posteriormente millones.

“Ese primer día fue muy mágico. Es como cuando por primera vez te llevan de niño a algún lado y te emocionas y tienes esa magia. Eso fue ese momento para mí”, recordó.

Sin embargo, hubo otro instante en el que realmente sintió que su vida estaba a punto de cambiar.

Mientras todavía trabajaba como barrendero del Sistema de Limpia de la Ciudad de México, un equipo de reporteros lo acompañó durante una jornada para documentar lo que estaba ocurriendo con su música.

Al final del día, mientras grababan imágenes desde el lugar donde vivía, tuvo una especie de revelación.

“Fue bonito, ahí me cayó el veinte de ‘Oye, esto ya cambió’. Y esto va a ser diferente y vienen muchas cosas. Estos son mis últimos días haciendo esto para empezar a hacer otra cosa”, relató.

Para él, ese instante también representó la confirmación de que había personas que conectaban con su música.

Ahora, al mirar hacia atrás y pensar en el Macario que comenzó a hacer canciones en 2019, el cantante reconoció que aquel joven difícilmente habría creído todo lo que ocurriría después.

“Yo creo que no me creería”, dijo sobre qué le respondería su versión de esa época si pudiera contarle que terminaría nominado al Latin Grammy.

Aunque siempre soñó con dedicarse a la música, no imaginaba que el camino pudiera llevarlo hasta un escenario como el de los dichos premios.

“Pensaba que iba a seguir trabajando, estudiando y a la par haciendo mis proyectos, mi música y seguir en eso, aunque no tuviera un ingreso, no ganara de la música o lo que fuera. Lo habría seguido haciendo nada más porque me divertía mucho y me hacía muy feliz”. Macario Martínez, cantante

“Las redes sociales también pueden ser peligrosas”

El cantante agregó que después de recibir una gran cantidad de apoyo y reconocimiento, también tuvo que enfrentarse a muchas críticas.

“Hubo un tiempo que pasé por una etapa con mucho hate y muchas cosas y en ese momento fue muy difícil”, contó.

Aunque decidió guardar silencio, explicó que los comentarios sí tuvieron un efecto en él.

“Me hubiera gustado tener un apoyo psicológico en ese momento, pero me lo aguanté. Pero no te lo tienen que aguantar todos, no se lo aguanten”, aclaró.

Con el tiempo, aprendió a entender las redes sociales como un espacio cambiante y a no permitir que las opiniones externas definan su camino.

“Siempre habrá gente a la que no le guste, pero ponte a pensar quién eres tú, lo que haces, las bendiciones y oportunidades que estás teniendo y lo que has vivido”, dijo.

Por eso, también hizo un llamado a quienes utilizan las plataformas para comentar sobre otras personas.

“Tomar conciencia de que podemos afectar mucho a las personas. Creo que eso es algo muy volátil, las redes sociales también. Entonces, con cuidado, todo”, expresó.

“Estar sin ti” abre una nueva etapa

Mientras “Si Mañana Ya No Estoy “nació desde una mirada más introspectiva, Macario ya trabaja en un proyecto con una energía diferente.

“Estar sin ti” es la primera muestra de esa nueva etapa y nació, en buena medida, de sus ganas de experimentar con sonidos inspirados en la música mexicana de décadas pasadas.

“Me divertí demasiado con ‘Estar sin ti’. Esto queríamos hacer, una canción que sonara como Los Bukis”, contó.

La canción también tiene influencias de Los Temerarios y sonidos de los años 70, pero para Macario el objetivo principal fue divertirse.

“No sé bailar, pero quería bailar y echar relajo y creo que funcionó bastante bien”, dijo.

El nuevo álbum seguirá esa línea, aunque no necesariamente repetirá el sonido de “Estar sin ti”.

También confirmó que habrá nuevos sencillos antes de que termine este año y que el nuevo álbum llegará en 2027.

Sobre su próximo álbum, Macario lo definió como un proyecto pensado para disfrutar la música después de la etapa introspectiva de su debut.

La música como compañía

Con una nominación al Latin Grammy como parte de un año que transformó su carrera y un nuevo disco en camino, Macario Martínez parece estar entrando en una etapa distinta, pero con una idea que se mantiene desde aquellos primeros años, hacer música que pueda acompañar a alguien más.

“Siempre quise que hubiera alguien al otro lado del mundo escuchando una canción mía”, explicó. “Que ahora forme parte de sus vidas, que ahora forme parte de sus momentos, que tengan recuerdos con ellos”.

Para Macario, esa conexión sigue siendo el reconocimiento más importante.

“Es lo más valioso para mí y me gustaría seguir haciendo ahora sí que esa especie de sonido, sobre todo, que te lleven a ciertos lugares y te lleven a sentir ciertas cosas”, recalcó.

“Si no gano, igual seguiré haciendo música”: Macario Martínez

Antes de terminar la charla, le preguntamos qué pasaría si no obtiene el Latin Grammy y quién de sus compañeros nominados le gustaría que ganara. “Qué difícil, tengo dos amigos ahí”, reconoció entre risas.

Después mencionó a Arath Herce, a quien considera un buen amigo.

“Lo conozco de ahora que me invitaron a abrir la gira de Kevin Kaarl. Él abrió la gira anterior, entonces fue al show de Veracruz y nos hicimos buenos amigos, hemos coincidido en varios lados”, contó.

Destacó que también disfruta de su propuesta musical y que le da gusto compartir con él la categoría de Mejor Nuevo Artista.

“Me siento muy feliz de estar compartiendo la categoría con él también, porque también hace música muy chida y disfruto mucho su música, también lo escucho mucho”, resaltó.

Finalmente, aunque espera regresar de Las Vegas con el Latin Grammy, Macario aseguró que la nominación por sí misma ya representa una experiencia que quiere disfrutar. Y si el premio no llega a sus manos, tiene claro que eso no cambiará su relación con la música.

“Lo vamos a aprovechar y lo vamos a disfrutar mucho. Y si regresamos con ese premio a México, pues feliz, y si no, igual seguiré haciendo música”. Macario Martínez, cantante

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