¡De la cancha al balcón! Corona armó la serenata futbolera que no sabías que necesitabas

La pasión también se celebra fuera de la cancha. Foto: Marelene Martínez

Si pensabas que las serenatas solo sirven para pedir perdón tras una tarjeta roja con tu amor futbolero o para rogarle a tu ex a las tres de la mañana, ¡te falta barrio!

Las trompetas, guitarras y los gallos bien afinados también sirven para llevarle amor del bueno a la jugadora número 12.

Y es que, seamos honestos, con más de 60 millones de futboleros de corazón en el país, el balón es casi una religión.

Por eso, Corona decidió salir al terreno de juego para recompensar a los verdaderos “cracks” de la tribuna, a esos que se desgarran la garganta apoyando a su equipo en las buenas, en las malas y en los empates a cero bajo la lluvia.

Yune Aranguren, directora de Marcas Core en Grupo Modelo, explicó:

“En el top ten de deportes en México, el número uno sin duda es el futbol. Para nosotros no son solo 90 minutos, es llevar la pasión al límite, ya sea sufriendo en el estadio o mordiéndote las uñas desde la sala de la casa”.

Foto: Marelene Martínez

¡Dejaron los tachones y agarraron el micrófono!

¿Cómo le pagas a un aficionado que jamás abandona la camiseta? Llevando a las figuras del futbol mexicano directo a su balcón.

En un maratón de puro toque de primera, más de 30 figuras de ocho equipos de la Liga MX colgaron los tachones por un rato y se lanzaron de la cancha al balcón para llevarle serenata a sus seguidores.

“Llegó la hora de chiquear a la tribuna. ¿Y qué hay más mexicano y romántico que un mariachi a domicilio? Logramos que los mismos jugadores salieran a las calles a cantarle a su gente y corresponder ese amor incondicional”, platicó Marcela Treviño, directora de Corona México.

Foto: Marelene Martínez

¡Amor con amor (y chela bien helada) se paga!

Pero si a tu ventana no llegó el “10” de tu equipo a cantarte “Se murió de amor”, y como aquí nadie se queda fuera del marcador, la fiesta se va a tiempos extra con el Club Corona, donde hay premios de campeonato listos para repartir.

Alejandro Gutiérrez, vicepresidente Direct to Consumer de Grupo Modelo, nos explicó la manera de obtener estos premios escaneando corcholatas:

Escanéale a la corcholata: pon a trabajar la cámara de tu celular y registra tus corcholatas.

Suma puntos al marcador: entre más participes, más puntos acumulas.

Pide tu trofeo: canjea esos puntos por entradas para la cancha, jerseys oficiales para la colección y productos exclusivos.

Así que ya te la sabes: ¡en esta temporada, amor con amor se paga… y sí sabe a chela y trae premios!

Foto: Marelene Martínez

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