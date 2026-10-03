¿Regresa el Penacho de Moctezuma a México? Aspirante a la Presidencia de Austria promete devolverlo

¿Regresa el Penacho de Moctezuma a México? Foto: Joe Klamar/AFP

El Penacho de Moctezuma volvió al debate sobre su posible regreso a México luego de que el austriaco Günther Fehlinger-Jahn, quien ha anunciado su intención de competir por la Presidencia de Austria en 2028, planteara trabajar para encontrar una vía que permita el retorno de la pieza.

A través de redes sociales, Fehlinger-Jahn aseguró que, en caso de llegar a la Presidencia, buscaría una ruta “responsable” para que el famoso tocado de plumas mexica pueda regresar a México, con la participación de museos, especialistas y autoridades de ambos países.

Actualmente, el llamado Penacho de Moctezuma se encuentra en exhibición en el Weltmuseum Wien, en Viena. Sin embargo, la propuesta todavía se encuentra en el terreno político y no representa una decisión del Gobierno de Austria ni del museo que resguarda la pieza.

As President of Austria I will return the Penacho to Mexico pic.twitter.com/HMG0Z2hrgI — Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) October 2, 2026

¿Qué propuso Günther Fehlinger-Jahn sobre el Penacho de Moctezuma?

El político y activista austriaco planteó que, si llega a la Presidencia de Austria, trabajaría junto con México para encontrar una vía que permita el retorno del tocado.

Su propuesta contempla la participación de instituciones culturales, expertos y autoridades de ambos países. Hasta ahora, no ha precisado si se trataría de una restitución definitiva, un préstamo de largo plazo o algún otro mecanismo para trasladar la pieza. El planteamiento se suma a otras propuestas que Fehlinger-Jahn ha difundido recientemente sobre la relación entre Austria, México y Europa.

I will return the Penacho to Mexico pic.twitter.com/uiN355Yydg — Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) October 2, 2026

Günther Fehlinger-Jahn también propuso anteriormente integrar a México a la Unión Europea

La propuesta sobre el Penacho forma parte de una agenda más amplia que Fehlinger-Jahn ha difundido respecto a la relación entre México y Europa. El austriaco impulsa la iniciativa denominada “EU50”, con la que plantea ampliar la integración europea y establecer una relación política y económica más estrecha con México.

En publicaciones recientes, ha planteado que México podría formar parte de una comunidad europea ampliada. Sin embargo, se trata de una propuesta personal y no de un proyecto oficial de la Unión Europea.

PRESIDENTE 2028 🇦🇹🇲🇽🇪🇺

My proposal for Austria and Mexico is bigger than one museum object. As President, I would work with Mexico to find a responsible path for the return of the famous Mexica feather headdress from Vienna to Mexico — with the museums, experts and authorities of… pic.twitter.com/yVTapo4xza — Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) September 21, 2026

La normativa actual de la Unión Europea establece que un Estado europeo puede solicitar su adhesión al bloque, por lo que la incorporación de México requeriría cambios políticos y jurídicos mucho más amplios.

Por ahora, el posible regreso del Penacho de Moctezuma permanece como una propuesta política. Su traslado dependería de las autoridades e instituciones involucradas, además de las condiciones de conservación que permitan transportar una pieza considerada particularmente frágil.

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