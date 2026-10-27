Cristian Castro y Camila Fernández se suman a los artistas que cantarán en los Latin Grammy 2026

Artistas en los Latin Grammy 2026 foto: Especial

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer a los artistas que se presentarán en la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy este jueves 12 de noviembre, donde destacan los mexicanos Cristian Castro y Camila Fernández.

La ceremonia también presentará las actuaciones de Feid, Luis Figueroa, Fonseca, Grupo Frontera, Milo J, Niña Pastori, Reik, Sofía Reyes, Yami Safdie y The Warning, y un homenaje a José Alfredo Jiménez.

Latin Grammy y el homenaje a José Alfredo Jiménez

La ceremonia de la fiesta de la música latina contará con un homenaje a uno de los cantantes más importantes de la música mexicana, celebrando el centenario de su nacimiento.

El tributo reunirá a artistas de distintas generaciones para recordar al “Rey de la Canción Ranchera”, cuyo legado sigue siendo uno de los más importantes de la música mexicana.

Destacar que será el productor Edgar Barrera quien estará a cargo del show musical.

¿Qué artistas están nominados a los Latin Grammy 2026?

Entre los nominados destacan Feid, Grupo Frontera, Milo J, Fonseca, Niña Pastori, Reik, Yami Safdie, Sofía Reyes y The Warning.

Milo J competirá en categorías como Álbum del Año y Grabación del Año, mientras que Grupo Frontera buscará llevarse el premio a Mejor Álbum de Música Norteña.

Por su parte, Feid recibió nominaciones en categorías urbanas, mientras que Reik y Yami Safdie competirán por el reconocimiento a Mejor Álbum de Pop Tradicional.

¿Cuándo y dónde serán los Latin Grammy 2026?

La ceremonia se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde se reconocerá a lo mejor de la música latina.

Cabe señalar que la actriz Roselyn Sánchez regresará como la presentadora de la premiación, la cual se etima que tenga una duración aproximada de tres horas.

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