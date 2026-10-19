A 20 años de “El laberinto del fauno”, Guillermo del Toro reivindica el poder del arte contra el odio

Del Toro en el FICM. Foto: Alberto Estrada

A 20 años de “El laberinto del fauno”, Guillermo del Toro reflexionó sobre la vigencia de su película, el peligro de los discursos de odio y el poder del arte para evitar que la historia repita sus episodios más oscuros. En el marco de la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el cineasta mexicano también destacó la importancia de la amistad y la solidaridad para impulsar el cine, mientras Ivana Baquero, protagonista de la cinta, regresó al festival para celebrar una obra que ha crecido con ella.

Del Toro recordó que, cuando realizó la película, no imaginaba la dimensión que alcanzaría. Después de enfrentar dificultades en otras producciones, buscaba recuperar la libertad creativa y hacer una historia que reflejara plenamente su visión. La recepción en Cannes, donde recordó una ovación de pie de más de 22 minutos, cambió su trayectoria. Dos décadas después, considera que su historia sobre el fascismo y el autoritarismo conserva una inquietante actualidad. “Nos quieren decir que va a volver a pasar y que no podemos hacer nada para que no vuelva a pasar. Pero no lo creo”, afirmó.

El director advirtió que los mecanismos para fomentar el odio continúan vigentes mediante la construcción de antagonismos y la idea de que los problemas sociales son responsabilidad de quienes están al lado, mientras se evita cuestionar a quienes concentran el poder. También expresó su preocupación por la ingeniería social en redes digitales, donde, señaló, se utilizan cuentas automatizadas y estrategias que alimentan la división y la desesperanza. Frente a ello, defendió el arte como una herramienta para reconocer aquello que los seres humanos tienen en común y abrir espacios de diálogo. “El existir como eres es un acto de resistencia”, sostuvo.

El cineasta también reivindicó la solidaridad entre creadores y el respaldo a las nuevas generaciones. Al recordar el apoyo recibido de colaboradores como Bertha Navarro, destacó que la confianza y la lealtad han sido esenciales en su carrera. “En México estamos acostumbrados a que el cine se hace con solidaridad, con amigos, con lealtad, con trabajo”, expresó. Asimismo, reiteró su interés por impulsar el talento nacional: “Mi mayor curiosidad como mexicano es lo que puede hacer un mexicano”.

Para Del Toro, la vigencia de “El laberinto del fauno” también está relacionada con su capacidad para abordar temas universales desde la fantasía, sin perder de vista la violencia de la realidad. El realizador explicó que sus películas suelen estar vinculadas con preocupaciones personales y que las historias fantásticas pueden revelar las contradicciones del mundo real. Por ello, insistió en que la memoria, la empatía y la capacidad de cuestionar los discursos de odio son fundamentales para evitar que los conflictos del pasado vuelvan a repetirse.

Ivana Baquero se reencuentra con Ofelia a 20 años de la película

Foto: Alberto Estrada

La celebración también tuvo un significado especial para Ivana Baquero, quien interpretó a Ofelia cuando tenía alrededor de 12 años y regresó a Morelia para reencontrarse con Guillermo del Toro y recordar la película que marcó su carrera. La actriz española explicó que su relación con la historia ha cambiado conforme ha crecido, pues ha podido descubrir nuevas lecturas en cada etapa de su vida. “La he vivido en la infancia, luego en la adolescencia y ahora también en la adultez”, compartió.

Baquero señaló que volver a ver la cinta le permite reconocer detalles que antes no comprendía por completo y apreciar mejor las distintas capas de una narración que combina fantasía, violencia y una profunda reflexión sobre la condición humana. También recordó que la película le abrió puertas profesionales y le permitió confirmar su camino en la actuación, aunque su legado va más allá de las oportunidades que le brindó: sigue conectando con nuevas generaciones y adquiere otros significados con el paso del tiempo.

Uno de los aspectos que más sorprenden a la actriz al reencontrarse con Ofelia es la fortaleza de una niña que enfrenta un entorno dominado por la crueldad y la violencia, pero encuentra en su imaginación y sus convicciones una manera de resistir. “Lo que me sorprende es que, al final, el personaje más fuerte es una niña”, destacó. Para Baquero, la bondad, la inocencia y la fortaleza moral demuestran que no siempre es necesario recurrir a la fuerza física para enfrentar la brutalidad.

A dos décadas de su estreno, “El laberinto del fauno” permanece como una de las obras más emblemáticas de Guillermo del Toro y una experiencia decisiva para Ivana Baquero. Su celebración en el FICM no sólo permitió recordar el impacto cinematográfico de la película, sino también recuperar las reflexiones de su director sobre los riesgos del presente y reencontrarse con una actriz que ha descubierto, a lo largo de su vida, nuevas formas de comprender a Ofelia. Para ambos, la historia continúa viva porque su mensaje de resistencia sigue dialogando con el mundo actual.

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