Muere el trovador Alejandro Santiago tras estar hospitalizado por casi 50 días

¿Qué se sabe de la muerte de Alejandro Santiago? | Foto: Pexels (Ilustrativa)

El cancionista mexicano Alejandro Santiago falleció a los 60 años este martes 22 de septiembre tras permanecer hospitalizado durante 47 días en Cuernavaca, Morelos, según dieron conocer sus colegas y amigos a través de redes sociales. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas de su muerte.

El autor de álbumes como “En pie de guerra” y “Nómada” luchó durante varios años contra una enfermedad, según señaló el periodista Rodrigo González, quien no precisó el padecimiento que afectó al cantautor.

¿De qué murió Alejandro Santiago?

Alejandro Santiago falleció tras casi 50 días hospitalizado en una clínica de Cuernavaca, según dio a conocer Rodrigo González con base en fuentes cercanas al autor de “Cuando Dije Amor“.

Hasta el momento, no se han precisado cuáles fueron las razones por las que el trovador fue hospitalizado y cuáles fueron las causas precisas de su fallecimiento;

El periodista mexicano aseguró que Santiago batalló por años contra una enfermedad, aunque no dio a conocer el nombre exacto de al afección que le aquejó.

Así se despidieron del trovador mexicano

El periodista Rodrigo González lamentó el fallecimeinto de Alejandro Santiago, a quien definió como un “cantautor de altos vuelos”.

“QEPD el gran y querido amigo, Alejandro Santiago, tus canciones me acompañan desde los 15 años y siempre estarán en mi corazón”. Rodrigo González

“Alejandro poseía grandes cualidades autorales y poéticas. Sus textos eran de corte intimista y con un toque cotidiano que nos despertaba una cercanía absoluta con su canción“, señaló González.

Y destacó en redes sociales que tenía una voz privilegiada, cálida y expresiva. “Su timbre de voz nos acariciaba el alma“, agregó.

Por su parte, el cantautor sonorense Gerardo Peña lamentó el fallecimiento de quien fue su amigo durante casi tres décadas y con quien compartió la música durante su trayectoria.

“Después de más de 30 años de entrañable amistad, anécdotas, carcajadas, canciones, bohemias, viajes, confidencias, hermandad, diferencias y discusiones sobre muchos temas, yo me quedo con eso que las palabras no pueden describir ni explicar ni sustituir, ese no sé qué que hace que su partida me arañe los ojos y se me suba el corazón a la garganta“, dijo.

Finalmente, la revista Power Magazine también confirmó la muerte de Alejandro Santiago y expresó sus condolencias a la familia del trovador mexicano.

“Lamentamos su partida y expresamos nuestras condolencias a familiares, amigos y a quienes encontraron en su música una forma de sentir y acompañar la vida“, expresó la publicación en redes sociales.

¿Quién fue Alejandro Santiago?

Alejandro Santiago fue un compositor representante de la Trova Mexicana Contemporánea y del Cancionero Popular Mexicano, autor de canciones como.

“Por si no te vuelvo a ver”

“Andrómeda”

“Agua de mar”

“Que pase el huracán”

“Vida”

“Brújula”

“Has notado”

Cabe destacar que el cancionista mexicana también lanzó múltiples álbumes como “En pie de guerra”, “Nómada”, “Quinto elemento” y “Brújula”.

La última vez que Alejandro Santiago se subió a los escenarios fue el 20 de diciembre de 2025 cuando se presentó en el extinto Café Albanta de la Ciudad de México, según el perfil oficial de Cancionistas MX.

La cuenta de Instagram recordó que compartió el escenario con Checho Félix, del dueto Mexianto; Rafael Mendoza, Ana Ruíz y Judá Flores.

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