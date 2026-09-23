Policía de Londres retira a Banda El Recodo por tocar en Tower Bridge; momento se viraliza en redes

Banda El Recodo se encuentra en su gira europea Foto: Cuartoscuro

La Banda El Recodo fue retirada por la policía de Londres mientras ofrecía una presentación improvisada junto al Tower Bridge, uno de los sitios más emblemáticos de la capital británica. Los agentes pidieron a los músicos detener el show callejero y retirarse del lugar.

La agrupación sinaloense se encuentra en Europa como parte de su gira rumbo a su 90 aniversario y aprovechó su paso por la capital británica para tocar frente al famoso puente que atraviesa el Támesis.

La presentación llamó la atención de múltiples personas, quienes se detuvieron para escuchar a la agrupación y disfrutar de su música.

La propia banda compartió el momento y aseguró, en forma de broma, que les pasó de nuevo:

“La misión era llevar nuestra música hasta uno de los lugares más emblemáticos de Londres, pero hoy no se pudo. Así que, por hoy, no se logró la misión”, se lee en la publicación del video.

La banda afirma que busca seguir llevando su música a todos los rincones de Europa, mientras que los comentarios mostraban su apoyo y amor por la agrupación.

“Se estaba poniendo bueno el ambiente”.

“Todo su público estamos orgullosos de ustedes. Siempre rompiendo fronteras para las demás agrupaciones”.

“En Roma sí los dejaban tocar”.

“¿Y si mejor la hacen caminando y tocando? Les aseguro que muchos los van a seguir atrás bailando y ni modo de que los corran”.

Banda El Recodo y su gira por Europa

La Banda El Recodo se encuentra en Europa en una gira rumbo a su 90 aniversario, motivo por el que se encontraba en Londres, donde brindó un concierto en el recinto musical KOKO, situado en el área de Camden.

Además, la gira contempla las ciudades de Sevilla, Valencia, Madrid, Ámsterdam, Múnich y Zúrich.

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