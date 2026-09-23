Harvey Weinstein condenado a 15 años de prisión por agresión sexual

Harvey Weinstein durante su juicio. Foto: AFP.

El exproductor de cine Harvey Weinstein fue condenado el miércoles a 15 años de prisión en Nueva York tras la repetición del juicio por agresión sexual. Según quedó probado, Weinstein agredió sexualmente a Miriam Haley, exasistente de producción del programa Project Runway, en el año 2006.

Weinstein, de 74 años, obligó a practicarle sexo oral en 2006 a Miriam Haley, una de las decenas de mujeres que se han querellado contra el fundador de Miramax, de 74 años, productora de películas como “Pulp Fiction” y “Shakespeare in Love”.

El exmagnate de Hollywood fue condenado en 2020 a 23 años de cárcel por esta agresión, pero un tribunal de apelación anuló cuatro años después el juicio por motivos procesales.

En un nuevo juicio Weinstein fue declarado de nuevo culpable, en junio del año pasado.

En un tribunal de Nueva York abarrotado de medios y de público, entre el que se encontraba la propia Haley, el sentenciado pidió clemencia.

“No soy un hombre violento, tengan un poco de piedad”, dijo Weinstein, sentado en silla de ruedas por problemas de salud.

“Pido sinceras disculpas a todas las personas a las que he hecho daño”, añadió.

Harvey Weinstein en el juicio. AFP.

La fiscalía había solicitado 20 años de prisión para Weinstein, mientras que sus abogados advirtieron de que una condena más larga probablemente le llevaría a morir en la cárcel.

Haley declaró ante el tribunal que había sufrido una “condena a cadena perpetua” y que padecía un trastorno de estrés postraumático tras la agresión de Weinstein. Afirmó que “abusó de su posición de poder” y que “se sintió avergonzada de que él la considerara tan insignificante como para atreverse a hacer algo así”.

Weinstein conocerá en breve la nueva condena que le impone la justicia del estado de California por violar y agredir sexualmente a una actriz en una habitación de hotel de Los Ángeles en 2013, después de que un tribunal de apelación confirmara en junio su culpa pero anulara la pena a 16 años de prisión.

Por otra parte, en mayo un juez de Nueva York declaró nulo el juicio en su contra por la supuesta agresión sexual de la actriz Jessica Mann después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto.

Las acusaciones contra Weinstein ayudaron a lanzar el movimiento #MeToo en 2017, considerado un momento decisivo para la lucha de las mujeres contra los abusos sexuales en el trabajo.

Más de 80 mujeres acusaron en aquel momento a Harvey Weinstein de acoso, agresión sexual o violación, entre ellas Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow o Ashley Judd.