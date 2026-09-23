Mapa: así se moverá el huracán Polo en las próximas 48 horas y qué estados están en alerta

Huracán Polo categoría 4, ésta es su trayectoria Foto: Uno TV

El huracán Polo, categoría 4, mantiene su desplazamiento frente a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, donde provocará lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje de hasta 9 metros. El centro de Polo se localizó sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 240 km/h, rachas de hasta 295 km/h y se desplaza hacia el norte a 4 km/h.

Ubicación del #Huracán #Polo la mañana de hoy, ahora como categoría 4 en la escala #SaffirSimpson pic.twitter.com/mHjrYxFqug — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 23, 2026

¿Qué estados están bajo vigilancia?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

También permanece una zona de vigilancia desde el oeste de Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.

De acuerdo con el pronóstico, Polo alcanzará su punto más cercano a las costas nacionales el jueves, cuando se ubique aproximadamente a 230 kilómetros de las costas de Michoacán.

Actualmente, el sistema se encuentra a unos 237 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero.

¿Dónde está el huracán Odalys?

Por su parte, el huracán Odalys se desplaza más al oeste sobre el océano Pacífico y mantiene una trayectoria hacia el noroeste, principalmente sobre mar abierto.

Las proyecciones actuales señalan que Odalys continuará alejándose de las costas mexicanas, mientras que Polo mantiene una trayectoria más próxima al litoral.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Polo?

La circulación del huracán provocará lluvias puntuales intensas en:

Jalisco, especialmente el sur

Colima

Michoacán, en el oeste y la costa

Guerrero, en la costa y el oeste

También se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en el oeste de Oaxaca.

Además, se esperan vientos de 50 a 60 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h, en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

Oleaje de hasta 9 metros por Polo

Uno de los principales efectos del huracán será el oleaje elevado.

Se prevén olas de 7 a 9 metros de altura, sin descartar mayores dimensiones, en las costas de:

Colima

Michoacán

Guerrero

Mientras que en las costas de Oaxaca y Jalisco se estima oleaje de 2 a 3 metros.

Así será la trayectoria del huracán Polo

Se estima que el jueves alcance su punto más cercano a las costas nacionales, situándose aproximadamente a 230 kilómetros de las costas de Michoacán.

El huracán mantiene un desplazamiento lento hacia el norte. Durante la tarde se prevé que cambie su trayectoria hacia el noroeste y posteriormente continúe con movimiento oeste-noroeste durante el resto de la semana, paralelo a las costas nacionales.

El #HuracánPolo pasó de categoría 5 a 4.



Aunque disminuyó su intensidad, el sistema mantiene vientos sostenidos de 250 km/h, rachas de hasta 305 km/h y oleaje de 12 a 18 pies desde Chiapas hasta Jalisco.



Actualmente se ubica a 237 km al suroeste de Acapulco, Gro., y se prevé… pic.twitter.com/JBI1EvLPal — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 23, 2026

Pronóstico de lluvias para otros estados

Además de las entidades bajo influencia directa de Polo, el SMN pronostica:

Lluvias intensas: Chiapas

Chiapas Lluvias muy fuertes: Chihuahua, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo

Chihuahua, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo Lluvias fuertes: Durango, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Yucatán

Durango, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Yucatán Chubascos: Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala y Ciudad de México

Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala y Ciudad de México Lluvias aisladas: Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes

Vigilan dos zonas de baja presión en el Atlántico

El SMN también mantiene vigilancia sobre dos zonas de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico en el océano Atlántico.

La primera se localiza al sureste de las islas Cabo Verde y tiene actualmente 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico, con posibilidad de aumentar hasta 40% en los próximos siete días.

El segundo sistema se encuentra al norte del Atlántico central y presenta 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico.

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