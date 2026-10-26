Iglesia Católica pide ayuda para localizar a sacerdote desaparecido en Culiacán

Clemente Morales, sacerdote desaparecido. Foto: CEBP Sinaloa

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pidió ayuda de las autoridades, y de la población en general, para localizar al sacerdote Clemente Morales Topete, desaparecido durante el fin de semana en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Nos unimos en oración y solidaridad con Mons. Jesús José Herrera y la Diócesis de Culiacán ante la desaparición del Pbro. Clemente Morales Topete.



Encomendamos esta intención a Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de México, y pedimos

al Señor que sostenga a quienes viven esta… pic.twitter.com/xvHWH4wKVf — CEM (@IglesiaMexico) October 26, 2026

Piden ayuda para localizar a sacerdote desaparecido en Culiacán

Mediante un comunicado, el CEM expresó su solidaridad con el obispo de Culiacán y la comunidad de la parroquia de Cristo Resucitado, por la desaparición de Clemente Morales.

“Como iglesia nos unimos a los esfuerzos para favorecer su pronta recuperación. Pedimos a las autoridades correspondientes que cumplan con su deber y colaboren en la pronta localización del Padre Clemente”.

A los medios de comunicación, comunidades parroquiales y a la ciudadanía se les pide compartir la ficha de búsqueda del sacerdote y estar atentos a cualquier información que ayude a localizarlo.

¿Qué pasó con el sacerdote desaparecido en Culiacán?

La ficha de búsqueda menciona que Clemente Morales Topete fue visto por última vez el pasado 24 de octubre, alrededor de las 16:00 horas, en el fraccionamiento Montebello, en Culiacán. El CEM añade que el sacerdote desapareció después de acudir a una consulta médica en dicha colonia.

Ese día vestía camisa larga de botones color beige, pantalón de vestir beige y zapatos tipo mocasin de color gris.

Como señas particulares cuenta con cicatriz en la nuca del lado posterior derecho y un lunar pequeño debajo del ojo del lado derecho.

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