La ANDI anunció su fallecimiento este miércoles por la tarde. Foto: ANDI

Mona Guilmáin, actriz, promotora teatral, corredora de arte y restauradora, falleció. La artista era hermana de los actores Lucía Guilmáin y Juan Ferrara.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó su fallecimiento a través de un comunicado difundido la tarde del miércoles.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Mona Guilmain”, se lee en la publicación.

De la misma manera, el organismo reconoció su trayectoria, así como destacó que perteneció a la dinastía artística encabezada por su madre, la primera actriz Ofelia Guilmáin.

“La ANDI envía a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias. ¡Descanse en paz!”, destacó la asociación.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de la muerte de Mona Guilmáin.

La dinastía artística de Ofelia Guilmáin

Mona Guilmáin provenía de una familia con una larga trayectoria en el mundo artístico mexicano. Era hija de Ofelia Guilmáin, actriz española que llegó a México en 1941 y consolidó una destacada carrera en el teatro, el cine y la televisión.

Su madre formó parte de producciones emblemáticas del cine y la televisión mexicana, como “El ángel exterminador”, película dirigida por Luis Buñuel, y “La antorcha encendida”, telenovela en la que también participó.

Por otro lado, su hermana fue la primera actriz Lucía Guilmáin, quien falleció el 15 de febrero de 2021, a los 83 años. Su muerte fue dada a conocer por su sobrino, el actor y productor Óscar Ortiz de Pinedo, quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales.

Lucía construyó una amplia trayectoria en cine y televisión desde la década de los 60. Participó en producciones como “La dueña”, “Vivo por Elena”, “Un refugio para el amor”, “El hotel de los secretos” y “Amigos x siempre”, donde destacó por interpretar personajes antagónicos.

Por otro lado, Juan Ferrara, cuyo nombre completo es Juan Félix Gutiérrez Puerta, nació el 8 de noviembre de 1943 en la Ciudad de México. También es hijo de la primera actriz Ofelia Guilmáin y hermano de Mona Guilmain y de Lucía Guilmáin.

A lo largo de su carrera, Ferrara participó en cine, televisión y teatro. En 1981 obtuvo el premio Ariel a Mejor Actor por su trabajo en la película Misterio y también recibió reconocimientos en los premios TVyNovelas. Entre sus telenovelas destacan “Valeria y Maximiliano”, “El hogar que yo robé”, “Destino”, “Viviana”, “Infierno en el paraíso” y “Rebelde”, donde interpretó al papá de Mía Colucci, personaje de Anahí.

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