Paseo Tollocan registra tráfico de hasta 1.5 kilómetros. Foto: C5 Edomex

Automovilistas enfrentan complicaciones para circular esta mañana en el Estado de México (Edomex) por la autopista México-Querétaro y Paseo Tollocan, debido a dos accidentes viales registrados en la zona industrial de Xhala y trabajos de reencarpetamiento a la altura de Laguna del Volcán, respectivamente. Ambos puntos presentan congestionamiento, con tránsito a vuelta de rueda en algunos tramos y afectaciones de hasta 1.5 kilómetros.

Las complicaciones se concentran en dos de las vías utilizadas por conductores que se desplazan entre el Edomex, Querétaro y la Ciudad de México (CDMX). En la autopista México-Querétaro, los percances provocaron una fuerte acumulación de vehículos, mientras que en Paseo Tollocan las labores de mantenimiento reducen las condiciones de circulación.

A estas afectaciones se suma la intensa carga vehicular en dirección a Tepotzotlán, particularmente en el acceso a la zona industrial del Trébol, donde también se reporta tránsito lento.

Los conductores que tienen previsto utilizar estas vialidades deben considerar posibles retrasos y anticipar sus tiempos de traslado, especialmente si se dirigen hacia la capital del país o necesitan atravesar las zonas industriales.

Autopista México-Querétaro colapsa por dos accidentes en Xhala

La autopista México-Querétaro registra una de las principales complicaciones viales de esta mañana, luego de que dos accidentes provocaran congestionamiento en las inmediaciones de la zona industrial de Xhala.

El tránsito en este punto avanza a vuelta de rueda, lo que genera retrasos para los automovilistas que circulan por el corredor carretero. La acumulación de vehículos dificulta el desplazamiento y afecta a quienes utilizan esta vía para trasladarse entre Querétaro y distintos municipios del Edomex.

Además, quienes circulan en dirección a Tepotzotlán encuentran una importante carga vehicular debido al movimiento de automóviles en el acceso a la zona industrial del Trébol.

Este punto también concentra tráfico, por lo que los conductores deben tomar en cuenta que los retrasos no se limitan al tramo donde ocurrieron los dos accidentes, sino que alcanzan otros accesos de la zona industrial.

Vías alternas por el tráfico en la autopista México-Querétaro

Los automovilistas que buscan evitar la carga vehicular en la zona industrial de Xhala pueden considerar como rutas alternas:

Circuito Exterior Mexiquense: puede funcionar como opción para quienes se dirigen hacia Tepotzotlán y otros puntos del norte del Valle de México, dependiendo de su destino

Carretera Cuautitlán-Tlalnepantla: puede servir como alternativa para desplazamientos locales y conexiones hacia distintos municipios de la zona metropolitana

Paseo Tollocan registra tráfico por obras de reencarpetamiento

Otra vialidad con problemas de circulación es Paseo Tollocan, donde se reporta asentamiento vehicular a la altura de Laguna del Volcán, con dirección a la CDMX.

En este punto, los trabajos de reencarpetamiento generan una afectación aproximada de 1.5 kilómetros, lo que ocasiona tránsito lento para quienes utilizan esta avenida como conexión hacia la capital del país.

A diferencia de lo ocurrido en la autopista México-Querétaro, donde las complicaciones están relacionadas con dos accidentes, en Paseo Tollocan el congestionamiento deriva de las labores de mantenimiento de la carpeta asfáltica.

La reducción de las condiciones de circulación en el tramo intervenido provoca que los automovilistas deban avanzar con mayor precaución y considerar tiempo adicional para completar sus recorridos.

Vías alternas por obras en Paseo Tollocan

Para quienes circulan hacia la CDMX y buscan evitar el tramo afectado por el reencarpetamiento a la altura de Laguna del Volcán, pueden considerar:

Avenida Las Torres: permite conectar distintos puntos de Toluca y Metepec, según el origen y destino del recorrido

Avenida Solidaridad Las Torres y sus conexiones con vialidades locales: puede ayudar a modificar el trayecto y evitar parte del congestionamiento de Paseo Tollocan

Se recomienda a los conductores anticipar sus salidas, manejar con precaución y mantenerse atentos a los reportes viales para conocer cualquier actualización sobre las condiciones de circulación.

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