Luis de Llano enfrenta más horas de arresto | Foto: Cuartoscuro

Un juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano a Sasha Sokol y le impuso 36 horas adicionales de arresto por el incumplimiento de las órdenes judiciales en el caso por abuso en contra de la artista, según informó su equipo legal este jueves 19 de noviembre.

Hasta el momento, se desconoce si la orden ya se ejecutó, aunque se dio a conocer que se instó a retirar el video publicado en YouTube, reiterando que la disculpa deberá realizarse exactamente en los términos establecidos; el acusado no ha emitido declaraciones al respecto.

“Ofrecer la disculpa a la que fue condenado no lo llevaría a la cárcel. Lo que podría llevarlo a la cárcel es, precisamente, negarse a ofrecerla“, señaló el equipo legal de la artista.

Dan revés a la disculpa pública de Luis de Llano a Sasha Sokol

El equipo legal de Sasha Sokol informó en un comunicado que el órgano judicial a cargo del caso contra Luis de Llano por abuso determinó que la disculpa pública compartida el pasado 5 de noviembre no cumple con lo establecido.

“A través del acuerdo, el juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano ya que no cumple con lo ordenado en la sentencia”. Equipo legal de Sasha Sokol

Además de retirar el video de la plataforma de YouTube, los abogados de la víctima rechazaron que se trate de una “exigencia caprichosa o dolosa” de la cantante, sino que se trata de una determinación del juzgado ante el incumplimiento de las medidas acordadas.

“No es Sasha Sokol quien rechaza la disculpa. Es el propio juzgado el que determina que Luis de Llano no ha cumplido su sentencia“, se lee en el comunicado de prensa.

Asimismo, aclararon que la disculpa pública tenía la intención de ser una medida de reparación para la artista, y no una herramienta para limpiar la imagen del condenado.

Dictan 36 horas adicionales de arresto a Luis de Llano

“Adicionalmente, impuso a Luis de Llano un nuevo arresto de 36 horas por incumplimiento de las órdenes judiciales“, se lee en el comunicado del equipo legal de Sasha Sokol.

Cabe destacar que los abogados de la cantante también compartieron una copia de las medidas, aclarando que se trata de una orden judicial establecida con fundamento legal.

Los defensores de Sokol también acusaron que el acusado intentó justificar su negativa a cumplir con la medida alegando una supuesta inconstitucionalidad y el riesgo de autoincriminación; sin embargo, el juzgado desechó sus argumentos.

“La jueza desechó ambos argumentos y reiteró su obligación de cumplir con la sentencia, confirmada por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2025”. Equipo legal de Sasha Sokol

Asimismo, los abogados aseguraron que Luis de Llano buscó modificar o evitar el cumplimiento de la sentencia a través de más de 30 escritos, apelaciones y amparos, aunque también se rechazaron. “Ninguno de los recursos resueltos le ha dado la razón“, remataron.

Hasta el momento, el juzgado ha tenido que requerirle hasta en 13 ocasiones el cumplimiento de la sentencia y recurrir nuevamente a medidas de apremio ante su resistencia, se lee en el comunicado.

“Cada nuevo incumplimiento acerca a Luis de Llano a enfrentar consecuencias penales“, remató el equipo legal de Sokol.

¿Por qué el video de Luis de Llano no es una disculpa pública?

Sasha Sokol rechazó el video difundido por Luis de Llano el 2 de noviembre, al señalar que no corresponde a la disculpa pública ordenada por la justicia, cuyo texto quedó firme en enero de 2026.

La cantante indicó que el mensaje del productor omitió tres puntos fundamentales que debía reconocer:

Que ejerció su poder como adulto sobre una niña de 14 años

Que fue responsable del abuso sexual

Que los padres de Sasha Sokol no fueron cómplices

Su equipo legal también denunció el incumplimiento de la resolución y anunció acciones penales.

El caso de Sasha Sokol y Luis de Llano se remonta a la década de los 80, cuando la cantante tenía 14 años y sufrió abuso sexual por parte del productor, quien entonces tenía 39 años.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México calificó el vínculo como “ilícito y asimétrico”, debido a la diferencia de edad y a la posición de poder que él ejercía sobre la artista.

En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sentencia civil contra Luis de Llano, al negarle un amparo y dejar firmes las medidas de reparación del daño a Sasha Sokol. Entre ellas se encuentra la obligación de ofrecer una disculpa pública que reconozca su responsabilidad por los hechos.

Cronología del caso Sasha Sokol y Luis de Llano

1980: comienza el abuso contra Sasha Sokol

Sasha tenía 14 años cuando fue víctima de abuso sexual por parte de Luis de Llano, de 39 años, quien era su productor y representante.

8 de marzo de 2022: Sasha Sokol rompe el silencio

La cantante denunció públicamente los hechos después de que Luis de Llano reconociera haber mantenido una relación sentimental con ella.

Julio de 2022: Sasha Sokol presenta una demanda

La cantante demandó por daño moral al productor ante las autoridades judiciales de la Ciudad de México.

Mayo de 2023: primera sentencia a favor de Sasha Sokol

Una jueza ordenó medidas de reparación, incluida una disculpa pública. Luis de Llano impugnó la resolución.

25 de junio de 2025: la SCJN ratifica la sentencia

La Suprema Corte rechazó el amparo del productor y confirmó las medidas de reparación, incluida una disculpa pública y un curso de prevención del abuso sexual.

Marzo de 2026: Sasha Sokol denuncia incumplimiento

La cantante señaló que Luis de Llano seguía sin cumplir con la disculpa pública ordenada.

2 de septiembre de 2026: detienen a Luis de Llano

El productor fue detenido temporalmente por dos órdenes judiciales de arresto que sumaban 30 horas, relacionadas con el incumplimiento de la sentencia.

3 de septiembre de 2026: busca un amparo

La defensa de Luis de Llano buscó un amparo para evitar que continuara el arresto, según reportes de medios.

5 de noviembre de 2026: Sasha Sokol rechaza disculpa

Luis de Llano publicó un video disculpándose, pero la cantante informó que no cumplía con lo ordenado por la Suprema Corte.

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