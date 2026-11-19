Hijo de Domingo Atanacio pide apoyo a Donald Trump. Foto: Pexels

A 55 días del secuestro de Domingo Atanacio Quirino, su hijo pidió, por tercera ocasión, que lo liberen y solicitó la ayuda del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, para localizarlo en la Sierra de Guerrero.

Domingo es el único campesino que no ha sido liberado

En un video difundido este miércoles en redes sociales, el menor reprochó que las autoridades mexicanas no han obtenido resultados en la búsqueda de su padre, quien fue privado de la libertad junto con otros siete campesinos del ejido El Balcón, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso.

Domingo es el único de los ocho campesinos cuyo paradero continúa sin conocerse, luego de que presuntos integrantes de La Familia Michoacana los secuestraran hace casi dos meses.

Hijo de Domingo pide que liberen a su padre

En su mensaje, el niño suplicó a los habitantes de la región de Tierra Caliente y a las personas que mantienen privado de la libertad a su padre que lo dejen regresar con su familia.

También pidió que, si Domingo se encuentra grave, les informen dónde está para que puedan acudir por él.

“Les pido de corazón que suelten a mi papá. Ya sabemos que se encuentra grave. Si él se encuentra grave, dígannos dónde quiera que se encuentre. No sabemos nada de él. Mis hermanitas y yo lo estamos esperando”, expresó.

El menor pidió ayuda al presidente Donald Trump

El menor también dirigió un mensaje al presidente estadounidense, Donald Trump, para pedirle que intervenga en la búsqueda de su padre.

“Al presidente Donald Trump le mando a decir que nos apoye a buscar a mi papá en la búsqueda, porque el gobierno de aquí del estado, de México no nos apoya para nada. No sabemos de ellos, ni un resultado de ellos, ellos no nos ayudan en la búsqueda, ya pararon hace unos días en la búsqueda y no sabemos nada de él”, manifestó.

¿Qué se sabe de la búsqueda de Domingo Atanacio Quirino?

A mediados de noviembre, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General del Estado de Guerrero reactivaron un operativo en distintos puntos de la Sierra, entre ellos las comunidades de La Sidra y Puerto Grande.

Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello ha exigido que las autoridades informen qué acciones realizaron desde los primeros reportes del secuestro y cuáles pudieron haberse omitido o retrasado.

Mientras tanto, la familia de Domingo continúa sin conocer su paradero.

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