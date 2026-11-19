Werwulf. Foto: Uno TV

La Inglaterra medieval, las supersticiones y el miedo a lo desconocido serán los protagonistas de “Werwulf”, la nueva película de terror del director Robert Eggers, quien visitó México para compartir detalles sobre la producción durante una masterclass. La cinta tiene previsto su estreno para el próximo 1 de enero.

El cineasta explicó que buscó alejarse de las representaciones tradicionales de los hombres lobo para recuperar las creencias, los relatos y el folclore de la época medieval. Su apuesta también incluyó una transformación física construida con prótesis, maquillaje y efectos prácticos.

“Werwulf”: Robert Eggers apuesta por un hombre lobo diferente

Para desarrollar la criatura, Eggers investigó las distintas creencias medievales sobre los hombres lobo. Explicó que algunas culturas consideraban que una persona podía transformarse voluntariamente, mientras que otras relacionaban el cambio con una maldición o los ciclos lunares.

El director reconoció que “Un hombre lobo americano en Londres” es su película favorita sobre estas criaturas y destacó su transformación como una de las más memorables del cine.

Sin embargo, para “Werwulf” buscó una identidad propia. Entre sus referencias estuvo el folclore irlandés y el concepto del warp spasm, una furia guerrera que provoca una deformación extrema del cuerpo.

Aaron Taylor-Johnson protagoniza una transformación artesanal

Uno de los principales retos fue mostrar la metamorfosis del personaje interpretado por Aaron Taylor-Johnson. Eggers explicó que trabajaron con prótesis, maquillaje y efectos prácticos. También utilizaron la iluminación y las sombras para ocultar algunos cambios físicos del actor.

En los primeros días en los que comencé a pensar en hacer una película de hombres lobo, era imaginar qué podía hacer Aaron con su cuerpo para expresar la agonía, la tortura y el sufrimiento. Necesitamos estar con él desde el principio, desde su deseo de liberarse de esta maldición. Por eso, al comienzo de la película lo vemos de una manera muy cruda: primero, en un primer plano de su rostro y después, en un plano abierto, desnudo y completamente expuesto.

El objetivo era mostrar la agonía y el sufrimiento de una persona que intenta liberarse de una maldición. Para conseguirlo, el director planteó una secuencia que pareciera un solo plano, aunque se construyó con distintas tomas y efectos visuales. Así, entre las referencias visuales también estuvieron las pinturas del artista Francis Bacon.

Robert Eggers reconstruye el inglés medieval

La precisión histórica llegó hasta los diálogos. La película se desarrolla aproximadamente un siglo después de la invasión normanda de Inglaterra, cuando el idioma inglés recibía una fuerte influencia del francés. Para representar las diferencias sociales de la época, Eggers trabajó con dos profesores de Oxford, Eleanor Baker y Daniel Wakeland, quienes lo asesoraron en el inglés medio y su pronunciación.

Los idiomas y los dialectos cambian la forma en que pensamos, cómo construimos las frases y cómo expresamos nuestro mundo interior.

La investigación también incorporó acontecimientos del reinado de Eduardo I, cuando se impulsó la persecución de lobos para proteger la industria de la lana y la economía inglesa.

A su vez, explicó que el personaje de Willem Dafoe está inspirado en Peter Corbet, un cazador al que se le encomendó exterminar a estos animales. En la película, interpreta al único aristócrata de una comunidad campesina.

La música también construye el terror de “Werwulf”

La atmósfera sonora estuvo a cargo del compositor Robin Carolan, quien trabajó junto con Eggers para desarrollar sonidos que acompañaran la tensión de cada escena. En determinados momentos, los sonidos del entorno desaparecen gradualmente para dar paso a la música y a la respiración de los personajes.

Durante la masterclass en México, el director también habló sobre su método de investigación y defendió la consulta de libros, bibliotecas y archivos para encontrar información histórica poco conocida.

Si realmente quieres profundizar y encontrar información que otras personas desconocen o no tienen a su alcance, tienes que comprar un libro, ir a una biblioteca o consultar un archivo. Además, es mucho más divertido,

Con “Werwulf”, Robert Eggers vuelve a explorar el terror desde el folclore y la reconstrucción histórica. La película llegará a las salas el próximo 1 de enero, de acuerdo con la fecha de estreno compartida.

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