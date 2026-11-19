Autoridades rescataron a víctimas de secuestro. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Cinco personas víctimas de secuestro fueron rescatadas durante un operativo realizado en el municipio de Bacúm, Sonora, además, detuvieron a una persona, presunto integrante de un grupo delictivo. Las investigaciones señalan que este caso estaría relacionado con las disputas entre dos bandas rivales que se dedican a la venta de drogas.

Rescatan a cinco personas secuestradas en Bacúm, Sonora

El pasado martes 17 de noviembre, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) localizaron a cinco personas retenidas dentro de un inmueble, en Loma de Bácum.

Durante el operativo también fue detenido Samuel “N”, de 26 años, señalado como presunto integrante de un grupo generador de violencia. En el lugar también se aseguró un fusil de asalto AK-47, un cargador desabastecido y cuatro cartuchos calibre 7.62×39 milímetros, indicios que serán incorporados a las investigaciones.

¿Quiénes eran las cinco personas secuestradas en Sonora?

El comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora menciona que fueron identificadas las cinco personas rescatadas.

Santos Eduardo “N”, de 47 años

Carlos Alberto “N”, de 22 años

Eduardo Guadalupe “N”, de 20 años

Iveth Nohemí “N”, de 30 años

Jesús Daniel “N”, de 31 años

Las primeras líneas de investigación señalan que el secuestro estaría relacionado con un conflicto entre bandas rivales que se dedican al narcomenudeo.

También se menciona que los cinco secuestrados son investigados para determinar su posible relación con actividades ilícitas, además de esclarecer las circunstancias en las que fueron retenidos.

“La investigación continúa para identificar a otros posibles participantes y establecer las responsabilidades correspondientes”; mencionó la FGJE de Sonora.

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