Muere Manuel Otto, creador de Stick Run, a los 30 años; reportan que se quitó la vida durante transmisión en vivo

Manuel Otto fue el creador del videojuego Stick Run | Foto: Facebook (stickrunpage)

Manuel Otto, influencer alemán y creador del juego “Stick Run“, murió a los 30 años, según anunció este 21 de octubre la página oficial del videojuego a través de un comunicado, en donde no se dieron a conocer las condiciones que rodearon su muerte.

Medios internacionales y usuarios de redes sociales retomaron que el creador de contenido se habría suicidado tras prenderse fuego en una transmisión de vivo a través de Twitch.

Stick Run confirma la muerte de Manuel Otto

La cuenta oficial de Facebook del juego Stick Run compartió este miércoles un comunicado en el que dio a conocer la muerte de su desarrollador principal, a quien le dedicaron un emotivo mensaje.

“Con gran pesar en el corazón, confirmamos y anunciamos la muerte de nuestro creador, desarrollador y compañero ‘stick runner’, Marc-Manuel Alexander Otto”. Stick Run

Y agregó: “No lamentamos solo la pérdida de nuestro creador, sino de un ‘corredor’ cuyo trabajo se volvió parte de nuestras vidas. Su legado vivirá en cada recuerdo, cada partida y cada jugador que creció con Stick Run“.

La cuenta oficial del juego envió sus condolencias a la familia del también creador de contenido, aunque no ofreció mayores detalles con respecto al fallecimiento del alemán.

Reportan que el alemán se quitó la vida en transmisión en vivo

Medios de comunicación internacionales como People, además de usuarios de redes sociales, reportaron que Manuel Otto se quitó la vida en una transmisión en vivo difundida a través de la plataforma de Twitch.

La propia cuenta de Stick Run compartió el pasado martes 20 de octubre que la compañía estaba al tanto de la transmisión en la que se habría prendido fuego mientras estaba acostado en un sillón.

“Stick Run está al tanto de una transmisión en vivo en Twitch que involucra a su creador y dueño, Manuel Otto, en la que aparentemente se ha quitado la vida”. Stick Run

La empresa también aclaró que Twitch retiró la transmisión inmediatamente, así como los videos relacionados; cabe destacar que distintas plataformas de redes sociales, incluyendo X, han bloqueado la distribución del video del momento.

Los trabajadores de Stick Run se reconocieron “profundamente preocupados” y pidieron respeto a la privacidad de las personas involucradas, pidiendo también evitar distribuir información no verificada o especulaciones.

“Si tiene alguna información que pueda ayudar a aclarar las circunstancias que rodean este incidente, por favor, póngase en contacto con nosotros o contacte a su agencia local de aplicación de la ley“, remató.

¿Qué es Stick Run?

Manuel Otto desarrolló Stick Run cuando tenía 14 años y se lanzó en Facebook en agosto de 2010 para, posteriormente, ser adaptado para dispositivos Android e iOS.

Se trata de un juego de carrera infinita, en el que los usuarios controlan a un personaje de palo que debe avanzar por un circuito de obstáculos, recoger puntos de experiencia y monedas, y evitar choques que terminan la partida.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.