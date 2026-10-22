Sheinbaum recuerda que trabajadores del IMSS pueden cambiar a su dirigente sindical

Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este jueves que los trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuentan con mecanismos legales para cambiar a su dirigente, luego de que empleados manifestaran su inconformidad y pidieran la salida de Rafael Olivos.

Durante su declaración en la conferencia mañanera, la mandataria explicó que la elección de las dirigencias sindicales se rige por una legislación que establece el voto secreto, directo y universal, por lo que corresponde a los trabajadores decidir quién los representa.

“Hay sus mecanismos si no están de acuerdo con una dirigencia sindical de cómo cambiar a la dirigencia o si están de acuerdo cómo se mantiene” Presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cómo pueden los trabajadores del IMSS cambiar a su líder sindical?

La presidenta indicó que la elección de representantes sindicales corresponde a los integrantes de cada organización, quienes pueden decidir sobre la continuidad de sus dirigentes mediante los procedimientos establecidos.

Sheinbaum explicó que las elecciones sindicales deben realizarse mediante el voto secreto, directo y universal, mientras que los congresos de cada sindicato toman decisiones conforme a sus propias consideraciones.

“La elección de sus dirigentes ahora se rige por una nueva ley en todos los sindicatos del país, por voto secreto, directo, universal y tienen sus congresos y deciden a partir de sus consideraciones y le corresponde a los trabajadores, no le corresponde a la autoridad” Presidenta Claudia Sheinbaum.

De esta manera, la mandataria sostuvo que el Gobierno federal no es la instancia encargada de decidir quién encabeza una organización sindical, pues esa determinación corresponde a sus integrantes.

Sheinbaum habla del aumento salarial para trabajadores del IMSS

La presidenta también se refirió a la propuesta salarial presentada en el IMSS, la cual, dijo, representa un esfuerzo de reorganización y eficiencia.

De acuerdo con su explicación, el planteamiento contempla un incremento de 4% al tabulador salarial y otro 4% adicional, además de un aumento de 8% en una prestación, similar al otorgado en 2025.

Sheinbaum señaló que el sindicato aprobó la propuesta y aseguró que las manifestaciones registraron una menor participación durante la jornada previa.

“Se llega a un aumento salarial de cuatro al tabulador, 4% adicional, 8% a la prestación similar al que se dio en 2025, que es el aumento más grande que se había dado y se presenta. Entonces, el sindicato dice, pues aprobamos y la verdad es que ayer ya fueron menos, mucho menos trabajadores los que se manifestaron” Presidenta Claudia Sheinbaum.

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