Detectan primer caso mortal en humanos por virus Shamonda en Francia, descartan riesgo general: ¿qué es y cómo se transmite?

El virus Shamonda afecta a un hombre en Francia: Esto se sabe | Foto: Reuters – IA

Francia detectó al primer ser humano infectado por el virus Shamonda, conocido por circular entre el ganado, según anunció este jueves los ministerios franceses de Salud y Agricultura a través de un comunicado, asegurando que se trata de “un caso excepcional“.

El paciente falleció a principios de octubre, producto del patógeno, perteneciente a la familia de los orthobunyavirus, que circulaba desde hace décadas en África y Asia sin que existieran casos de transmisión de animales a personas.

“Se trata de la primera detección documentada del virus shamonda en un ser humano“, señala el sitio web del Ministerio de Agricultura de Francia, la cual aseguró que se trata de una situación extraordinaria.

Communiqué 📢 | Virus Shamonda : une première détection chez l’être humain ⤵️ https://t.co/4oas4l7zJd — Ministère Agriculture et Souveraineté alimentaire (@Agri_Gouv) October 22, 2026

¿Qué es el virus Shamonda?

El virus Shamonda (SHAV) se transmite principalmente por mosquitos del género Culicoides y fue detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

Hasta 2026, se había notificado de forma esporádica en distintas regiones de África occidental, oriental y meridional, así como en Japón, de acuerdo con las autoridades españolas.

Sin embargo, no fue sino hasta el verano de 2026 que este virus se detectó por primera vez en Europa Central, identificándose una variante denominada Shamonda-Europe.

El ganado bovino es el principal huésped de Shamonda, siendo susceptible tanto a la infección como a la enfermedad clínica. Cabe señalar que también puede afectar al ganado ovino y caprino, aunque sin signos clínicos aparentes.

Por otro lado, en equinos se detectaron previamente animales positivos con sintomatología nerviosa, pero no se logró demostrar una relación causal con los signos clínicos observados por los expertos, según la dependencia española.

No existen evidencias de que el virus Shamonda constituya una zoonosis, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

Tampoco se han encontrado pruebas de una transmisión directa significativa entre animales, aunque se ha descrito la posibilidad de transmisión vertical de la madre al feto durante la gestación.

¿Qué se sabe del primer caso humano en Francia?

La primera detección en un ser humano corresponde a “un caso excepcional ocurrido en un paciente gravemente inmunodeprimido“, atendido en Lyon por una enfermedad grave, según las autoridades francesas.

Las autoridades no confirmaron mayores detalles del caso; sin embargo, se trata de un “hombre de unos 60 años que vivía en el departamento de Ain“, en el centro del país, según la información publicada por el diario local Le Progrès,

Al momento, no se ha confirmado la vía de contagio; sin embargo, la agencia AFP explicó que la hipótesis planteada es la picadura de un mosquito del género Culicoides en el este de Francia, zona en la que se observó la circulación del virus entre animales durante los primeros meses de 2026.

Todavía se desconocen las circunstancias exactas en las que se habría producido el contagio, ni si ocurrió en una explotación agrícola. Tampoco se sabe si se identificaron posibles contactos del paciente.

Autoridades descartan riesgo mayor por el virus Shiamonda

Tas la aparición del caso humano del virus Shiamonda, las autoridades francesas retomadas por AFP descartaron un riesgo sanitario para la población en general.

Según el gobierno francés también se informó sobre el caso a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

Las autoridades francesas revelaron que las complicaciones cerebrales observadas en el paciente inmunodeprimido antes de su muerte probablemente estén relacionadas con la infección por el virus Shamonda.

Y reconocieron que el caso reciente presenta similitudes con otras infecciones por orhobunyavirus en seres humanos, como el virus Oropouche, especialmente en pacientes inmunodeprimidos.

Según las investigaciones realizadas hasta el momento, “las complicaciones cerebrales observadas en el paciente inmunodeprimido antes de su fallecimiento probablemente estén relacionadas con la infección por el virus shamonda”, precisaron las autoridades.

El Ministerio de Agricultura de Francia aseguró que no existe evidencia de que los productos de animales infectados transmitan el virus Shamonda, auqnue aseguró que los productos procedentes de especímenes enfermos siempre quedan excluidos de consumo.

“Hasta la fecha no hay datos científicos disponibles que documenten la transmisión del virus shamonda a través del consumo de carne, leche o productos derivados”. Ministerio de Agricultura de Francia

Al momento, no se ha alertado por una posible propagación a otros continentes, incluyendo América, por lo que las autoridades mexicanas no han emitido declaraciones al respecto del patógeno.

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