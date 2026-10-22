Movilización nacional por el campo: Confederación Agropecuaria convoca a marchas en 10 estados

Confederación Agropecuaria anuncia movilización en 10 estados. Foto: Cuartoscuro.

La Confederación Agropecuaria de México anunció una nueva movilización nacional para el próximo martes 27 de octubre de 2026. Estas marchas en los diez estados de la república en los que tienen presencia, indicaron sus miembros, son para exigir al Gobierno federal el cumplimiento de acuerdos y mejores condiciones para los campesinos, para los productores agrícolas.

Confederación Agropecuaria convoca marchas en 10 estados

A través de sus redes sociales oficiales, la Confederación Agropecuaria de México convocó a una nueva movilización nacional para el 27 de octubre de 2026, a las 9:00 horas, en los 10 estados donde tiene presencia.

Según su vocero, Mauricio Pérez, las marchas que se llevarán a cabo serán para exigir soluciones a los problemas del campo, el cumplimiento de acuerdos y mejores condiciones para los campesinos.

Además, indicó que las protestas se realizarán de manera organizada y pacífica, ante la falta de respuestas concretas a las demandas del sector, particularmente en torno a la comercialización del maíz en 2026 y los apoyos económicos para los campesinos.

La convocatoria incluye a productores agropecuarios de los siguientes estados:

Guanajuato Michoacán Jalisco Querétaro Aguascalientes San Luis Potosí Zacatecas Campeche Chihuahua Estado de México

Productores buscan soluciones a pendientes al maíz en 2026

De acuerdo con Mauricio Pérez, la Confederación Agropecuaria lleva aproximadamente un año buscando resolver problemas que siguen pendientes desde hace varios ciclos agrícolas.

Uno de estos principales reclamos es la falta de una solución para el maíz de 2026, debido a que los productores todavía esperan definiciones sobre las condiciones de comercialización y los apoyos para garantizar la rentabilidad de sus cosechas.

El vocero también señaló que han buscado reunirse con la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Columba Jazmín López Gutiérrez, para establecer acuerdos y encontrar soluciones conjuntas.

La organización igualmente aseguró que la movilización no responde a intereses partidistas y que no mantiene alianzas políticas, sino que busca defender las demandas de los campesinos mexicanos.

Las 8 demandas de la Confederación Agropecuaria

El pliego petitorio de la Confederación Agropecuaria para las marchas en los 10 estados incluye ocho exigencias relacionadas con los apoyos al maíz, la comercialización agrícola y la regularización del agua para el campo:

Mantener el apoyo federal de 800 pesos por tonelada de maíz Incrementar la aportación estatal a 400 pesos por tonelada Garantizar la comercialización de toda la cosecha de maíz primavera-verano Incluir el maíz amarillo en los incentivos para la comercialización Liquidar los pagos pendientes del ciclo agrícola anterior Atender los asuntos pendientes con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y dar seguimiento a los acuerdos Regularizar los pozos agrícolas mediante una estrategia clara, ágil y accesible Aplicar la retroactividad, establecer tarifas justas y resolver los adeudos históricos

La organización, por último, pidió a la ciudadanía comprender su movilización y recalcó que su objetivo es recuperar condiciones de rentabilidad para el campo mexicano.

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