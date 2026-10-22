Sismo de magnitud 7 sacude el Tíbet, en China; aún no hay reporte de víctimas

Se registra terremoto en el Tíbet, China. Foto: AFP/Ilustrativa

Un terremoto de magnitud 7 sacudió este jueves 22 de octubre de 2026 la Región Autónoma del Tíbet, en China, de acuerdo con información del Centro de Redes Sismológicas de China (CENC), citada por la agencia Reuters. El movimiento se registró a las 22:33 horas, tiempo local (14:33 GMT).

El epicentro del sismo se localizó en un condado de la prefectura de Nagqu, al norte del Tíbet, a una profundidad de 10 kilómetros, según los datos difundidos por el organismo chino.

En los primeros reportes, no se había confirmado la existencia de víctimas, personas lesionadas o daños materiales relacionados con el terremoto.

A powerful magnitude 7.0 earthquake struck northern Tibet, China, late Thursday, shaking a remote, mountainous region where communities sit at some of the highest elevations on Earth. https://t.co/cSpodeNB4j pic.twitter.com/DAxGTXfEn8 — AccuWeather (@accuweather) October 22, 2026

¿Dónde fue el epicentro del terremoto de magnitud 7 en China?

De acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China, el terremoto ocurrió en una zona de gran altitud de la prefectura de Nagqu, ubicada en la parte norte de la Región Autónoma del Tíbet.

Los datos oficiales indican que el movimiento telúrico tuvo su origen a 10 kilómetros de profundidad, mientras que la elevación promedio del terreno en un radio de 5 kilómetros alrededor del epicentro es de aproximadamente 4 mil 864 metros sobre el nivel del mar.

Los principales datos del terremoto son:

Magnitud: 7

7 Fecha: jueves 22 de octubre de 2026

jueves 22 de octubre de 2026 Hora: 22:33, tiempo local de China

22:33, tiempo local de China Epicentro: prefectura de Nagqu, al norte del Tíbet

prefectura de Nagqu, al norte del Tíbet Profundidad: 10 kilómetros

10 kilómetros Altitud promedio de la zona: 4 mil 864 metros sobre el nivel del mar

La profundidad reportada corresponde a la distancia entre el punto de origen del terremoto bajo la superficie terrestre y el nivel de referencia utilizado para su medición.

¿Hay muertos o daños por el terremoto en el Tíbet?

Hasta el momento del reporte inicial de Reuters, no se contaba con información confirmada sobre personas fallecidas, lesionadas o daños materiales ocasionados por el terremoto de magnitud 7.

La ausencia de reportes inmediatos no significa que se haya descartado la existencia de afectaciones, sino que todavía no se disponía de un balance confirmado.

El movimiento ocurrió en una región caracterizada por su elevada altitud, donde el terreno alcanza un promedio de 4 mil 864 metros sobre el nivel del mar en las inmediaciones del epicentro.

El Centro de Redes Sismológicas de China identificó la magnitud, ubicación y profundidad del movimiento, mientras que el balance de posibles afectaciones permanecía sin confirmarse en la información inicial.

¿A qué hora ocurrió el sismo en China?

El terremoto en el Tíbet se registró a las 22:33 horas del jueves 22 de octubre, tiempo local de China, equivalentes a las 14:33 GMT.

En el horario del centro de México, el movimiento ocurrió a las 8:33 de la mañana del mismo jueves.

El sismo fue reportado por el Centro de Redes Sismológicas de China, organismo encargado del monitoreo de la actividad sísmica en el país asiático.

Los primeros datos identificaron también una magnitud de 7 y una profundidad de 10 kilómetros, con epicentro en la prefectura de Nagqu, en el norte del Tíbet.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.