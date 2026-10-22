Condenan a 210 años de prisión a culpable por masacre de 15 personas en Huazantlán del Río, Oaxaca

Condenan culpable de masacre en Huazantlán del Río. Foto: FGE Oaxaca

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que lograron obtener una condena de 210 años de prisión en contra del culpable de la masacre de 15 personas en la localidad de Huazantlán del Río, en el Istmo de Tehuantepec, ocurrida en 2020.

Culpable de masacre en Huazantlán del Río recibe 210 años de prisión

La Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 210 años de prisión contra Inocencio R.S., declarado culpable de los delitos de homicidio calificado y feminicidio por la masacre de 15 personas ocurrida en Huazantlán del Río, en el Istmo de Tehuantepec, en junio de 2020.

Además de la pena de cárcel, las autoridades oaxaqueñas igualmente ordenaron al sentenciado a pagar 6 millones 516 mil pesos por concepto de reparación del daño, así como una multa de 86 mil 880 pesos.

La masacre de Huazantlán del Río

Según el expediente del caso, los hechos se dieron la tarde del 21 de junio de 2020 en la agencia municipal de Huazantlán del Río, perteneciente al municipio de San Mateo del Mar, en el estado de Oaxaca.

Ahí, un grupo de personas realizaba un plantón civil en el corredor de la agencia municipal cuando fue rodeado y atacado por una multitud que ingresó violentamente a las instalaciones.

Los agresores, con piedras, palos y tubos, atacaron a las personas que se manifestaban, según la reconstrucción de los hechos que se incluye en el expediente.

Como saldo de esta agresión, se registraron 15 víctimas que murieron a consecuencia de múltiples golpes y quemaduras.

Tras los hechos, las autoridades oaxaqueñas iniciaron una investigación ministerial para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

Culpable también deberá pagar 6 millones de pesos a familias de víctimas

Además de que el juez de Oaxaca determinó imponer a Inocencio R.S. una pena de 210 años de prisión por homicidio calificado y feminicidio, también se le ordenó pagar a las familias de las víctimas una reparación del daño.

La cantidad establecida por las autoridades estatales es de 6 millones 516 mil pesos, además de una multa de 86 mil 880 pesos.

La Fiscalía de Oaxaca aseguró que la sentencia representa un avance en el acceso a la justicia para las víctimas de la masacre de 2020. Pero también indicó que continuará con las acciones legales y operativas correspondientes para combatir la impunidad y garantizar la aplicación de la ley.

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