Maribel Guardia visita a Yolanda Andrade: “Me conmovió profundamente verla llena de alegría”

Compartieron recuerdos y más. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Maribel Guardia visitó a Yolanda Andrade y compartió con ella una noche entre amigas que tuvo música, recuerdos y una serenata muy especial, como se puede ver en un video compartido por la actriz este martes.

Con esto, la cantante costarricense mostró así su cariño y apoyo a la conductora, quien atraviesa un complejo momento de salud.

¿Cómo fue la visita de Maribel Guardia a Yolanda Andrade?

A través de sus perfiles oficiales de redes sociales, Maribel Guardia compartió las imágenes acompañadas de un mensaje dedicado a Yolanda Andrade después de pasar tiempo con ella.

En la publicación destacó la personalidad de su amiga y recordó la manera en que, durante la reunión, Andrade compartió anécdotas, además de momentos de humor y conversación.

“Hay personas que, aun atravesando las pruebas más difíciles, siguen regalándole luz a los demás. Anoche compartí con mi querida Yolanda Andrade, una de esas noches que se quedan guardadas en el corazón. Nos tuvo horas escuchando sus aventuras, riéndonos con su inteligencia, su sentido del humor y esa manera tan suya de contar la vida”, escribió

Asimismo, Maribel Guardia destacó el entusiasmo que le dio ver a su amiga contenta.

“Me conmovió profundamente verla llena de alegría, de fuerza y, sobre todo, de una inmensa fe en Dios”, destacó la actriz.

Una noche de música y recuerdos con “El Cigala”

La reunión tuvo además un momento musical con la presencia de Diego “El Cigala”, quien acompañó a las amigas durante la velada, a través de una videollamada.

“Y para hacer la noche todavía más especial, compartimos también con El Cigala entre música, recuerdos y muchas risas”, expresó la actriz.

Maribel Guardia dedica mensaje a Yolanda Andrade

Finalmente, la artista dedicó unas palabras de cariño y admiración a su amiga, a quien describió como un ejemplo de fortaleza ante las circunstancias que enfrenta.

“Yola querida, qué bonito recordatorio eres de que incluso en medio de las tormentas, el alma puede seguir cantando. Te quiero y te admiro”, concluyó la actriz.

Yolanda Andrade enfrenta ELA y otros padecimientos

La visita de Maribel Guardia ocurre mientras Yolanda Andrade continúa enfrentando distintos padecimientos. En 2025, la conductora dio a conocer que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva.

A este diagnóstico se sumaron posteriormente la neuralgia del trigémino, que puede provocar intensos dolores en el rostro, y la cefalea en racimos, asociada con episodios de dolor muy intenso.

En septiembre de 2026, Yolanda Andrade también reveló que decidió dejar de tomar algunos de los medicamentos que consume y conservar únicamente los que necesita para controlar el dolor. La conductora explicó que este proceso continuará con el acompañamiento de sus médicos y que no existe una fecha definida para suspenderlos por completo.

En medio de este proceso, la convivencia con Maribel Guardia y El Cigala estuvo marcada por la música, las risas y el cariño de sus amigos, una noche que la actriz decidió compartir con sus seguidores y dedicar a Yolanda un mensaje de admiración por su fortaleza y su fe.

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