¿Habrá clases el 12 de octubre? Esto dice la SEP del próximo día sin clases

De acuerdo con la SEP el próximo 12 de octubre no es feriado. Foto: Cuartoscuro

El lunes 12 de octubre de 2026 sí habrá clases para estudiantes de educación básica, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2026-2027. La fecha no está considerada como día de suspensión de labores docentes, por lo que las actividades escolares se desarrollarán con normalidad en preescolar, primaria y secundaria.

La fecha corresponde a la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural, conocida también como Día de la Raza. Sin embargo, esta efeméride no está contemplada como un día de descanso escolar en el calendario de la SEP.

¿Hay clases el 12 de octubre de 2026?

El calendario oficial de la SEP establece que el lunes 12 de octubre será una jornada regular para los estudiantes de educación básica.

La fecha no aparece como una suspensión de labores docentes, periodo vacacional o jornada de Consejo Técnico Escolar (CTE). Por ello, las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional mantendrán sus actividades habituales.

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán acudir a clases de manera regular durante esa jornada.

De esta manera, el 12 de octubre de 2026 no será un día sin escuela para los estudiantes de educación básica.

¿El 12 de octubre es descanso obligatorio?

Además de la situación del calendario escolar, el 12 de octubre tampoco está considerado como un día de descanso obligatorio en México.

La fecha no figura entre los días establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) como jornadas de descanso obligatorio.

Por ello, los centros laborales operarán de manera ordinaria durante el lunes 12 de octubre y la fecha no genera un pago especial ni una suspensión de labores por la conmemoración.

¿Cuándo será el próximo descanso escolar?

Aunque el lunes 12 de octubre tendrá clases normales, el calendario de la SEP contempla un periodo de descanso antes de que termine el mes.

El siguiente día sin actividades escolares será el viernes 30 de octubre, debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Ese descanso se extenderá durante el fin de semana y continuará el lunes 2 de noviembre, fecha correspondiente a las festividades de Día de Muertos.

Las actividades escolares se reanudarán el martes 3 de noviembre.

De acuerdo con las fechas señaladas, el periodo quedará de la siguiente manera:

Viernes 30 de octubre: suspensión de clases por sesión del CTE

suspensión de clases por sesión del CTE Sábado 31 de octubre: fin de semana

fin de semana Domingo 1 de noviembre: fin de semana

fin de semana Lunes 2 de noviembre: Día de Muertos

Día de Muertos Martes 3 de noviembre: regreso a clases

Así, los estudiantes de educación básica tendrán un periodo de descanso que comenzará el viernes 30 de octubre y concluirá el lunes 2 de noviembre, para regresar a las aulas el martes 3 de noviembre.

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