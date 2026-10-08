Marcha Zombie CDMX 2026: ve la fecha, hora, ruta y actividades

Se trata de la 19 edición de la Marcha Zombie CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Marcha Zombie en Ciudad de México (CDMX) se realizará el próximo 18 de octubre de 2026, como uno de los eventos principales de la spooky season y por el Día de Muertos.

Si piensas en asistir a este evento, en el que habrá distintas dinámicas, en Unotv.com te contamos desde dónde saldrá, la ruta y hora de la marcha.

¿A qué hora y dónde comenzará la Marcha Zombie CDMX 2026?

El punto de reunión para la 19 edición de la Marcha Zombie estará sobre la Avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución, a las 10:00 horas.

Más tarde, en punto de las 16:00 horas, los muertos vivientes comenzarán a marchar con rumbo al Centro Histórico de la Ciudad de México.

¿Cuál será la ruta de la Marcha Zombie CDMX 2026?

Partirá de la Avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución y la ruta continuará por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo, hasta llegar a la plancha del Zócalo.

Una vez ahí, los participantes se reunirán para realizar una foto conmemorativa de esta edición de la Marcha Zombie.

¿Cuáles serán las actividades de la Marcha Zombie CDMX 2026?

Además del recorrido por las calles de la capital, la Marcha Zombie contará con distintas actividades para quienes quieran participar en esta tradición que llega a su edición número 19.

Entre las dinámicas anunciadas se encuentran las Batallas de Aura Monstruosa y una pasarela del terror, en las que los asistentes podrán mostrar sus caracterizaciones.

Esta edición también tendrá un componente internacional, pues la Marcha Zombie México se unirá con la Zombie Walk del Galician Freaky Film Festival (GFFF) de España.

La 19 edición también tendrá una causa altruista, ya que los asistentes pueden llevar un kilo de arroz, frijol o algún alimento no perecedero para apoyar a Alimento Para Todos México.

Aunque el evento tiene como temática principal a los zombies, los organizadores señalaron que también se aceptan caracterizaciones de otros personajes, siempre que se integren a sus respectivos contingentes.

La Marcha Zombie México destaca además valores como la tolerancia y la no discriminación.

Con 19 ediciones, la Marcha Zombie CDMX se ha convertido en una de las tradiciones de la temporada de Halloween en la capital.

Cada año, las calles se llenan de disfraces, maquillaje y caracterizaciones que convierten el recorrido en una peculiar celebración de la cultura zombie, pero también en un espacio para la creatividad, la convivencia y el altruismo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.