Christa Pike, sobreviviente a inyección letal, despierta un día antes de retirarle soporte vital

Christa Pike sobrevivió a una ejecución fallida en Tennessee. Foto: Reuters

A punto de ser desconectada, Christa Pike despertó. La mujer que sobrevivió a la ejecución mediante inyección letal en Tennessee contaba con soporte vital y no mostraba signos de recuperación, aseguró su abogado.

Pike, de 50 años, recibió dos dosis supuestamente letales de pentobarbital en una prisión de Tennessee. Sobrevivió a ambas inyecciones y fue trasladada de emergencia a un hospital en estado crítico.

Sobreviviente a inyección letal despierta antes de ser desconectada

De acuerdo con Randy Spivey, abogado de Christa Pike, el lunes se entendía que Pike tenía muerte cerebral y que el soporte vital sería retirado al día siguiente. Sin embargo, el martes despertó y comenzó a hablar.

Un anestesiólogo contratado como perito por su defensa afirmó que Pike ya no estaba conectada a un respirador.

El especialista, Joel Zivot, señaló que Pike sabe cómo se llama y cree que actualmente es septiembre. También indicó que su pronóstico continúa siendo incierto y que podría enfrentar una larga recuperación.

Los abogados de Pike solicitaron al gobernador de Tennessee, Bill Lee que conmute su condena de muerte por cadena perpetua.

Investigan ejecución fallida en Tennessee

El tribunal ordenó a las autoridades penitenciarias estatales preservar todas las pruebas relacionadas con la ejecución, incluidos suministros médicos, desechos y grabaciones de audio y video.

El caso provocó un nuevo debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos. Lee suspendió las ejecuciones en Tennessee mientras se realiza una investigación independiente y el jefe del sistema penitenciario estatal presentó su renuncia.

El Departamento de Correcciones de Tennessee sostuvo que siguió el protocolo establecido.

De acuerdo con el Death Penalty Information Center, Pike fue la primera reclusa en sobrevivir después de recibir inyecciones con dosis letales de fármacos para una ejecución.

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido cuando ambas eran adolescentes.

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