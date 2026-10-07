España está en su peor momento, Nacho Cano defiende “Malinche, El Musical”

Nacho Cano en entrevista para Unotv.com. Foto: Uno TV

Luego de la controversia que se desató entre Nacho Cano y Gala Montes tras dejar fuera de “Malinche, El Musical” a la actriz por sus controversias en redes y televisión, el ex integrante de Mecano está listo para buscar nuevos talentos y no espera que sean grandes estrellas, le gustaría descubrir figuras como ocurrió hace años con el musical de “Hoy no me puedo levantar”.

Sin dar nombres destacó que se necesitan muchas habilidades porque “hay cuatro disciplinas que son el canto, el baile, el baile flamenco y la actuación; entonces dominar las disciplinas no es fácil, estoy en constante búsqueda de talento”, reconoció el creador de canciones desde la década de los 80.

“Malinche, El Musical” llevó 17 años de preparación documental y artística para tres grandes temporadas en España y arrancar esta segunda etapa en México con la que busca cambiar la visión de una de las mujeres más cuestionadas en la historia y a quien él considera un puente, además de “la madre del mestizaje y la madre del cristianismo; la otra mujer importante la virgen de Guadalupe” dijo Nacho Cano.

El cantautor español, fundador de Mecano afirma que le gustaría seguir los pasos de Ana Torroja quien vive en nuestro país, esto por la situación que considera vive España. “No te extrañe que yo me venga a vivir aquí, un día para cómo está España no te extrañe, claro que lo he pensado, porque México tiene una cosa que con la edad uno valora, es que los mexicanos, en general, son muy empáticos, son muy amables”, reconoció con enojo Cano.

Nacho afirma que está preparando obras nuevas pero nada saldrá antes que “Malinche, El Musical” finalice, en tanto, afirma que la conquista no es un tema que deba confrontar a México y a España, pues somos similares.

“Bueno España está en el peor momento de su historia, porque tenemos una banda criminal controlando el país y no lo digo yo, están en los tribunales (…) como lo último que tienen es un amor al pueblo, hacen actuaciones que hacen que otros países que se quieren aprovechar (…) este caso Marruecos”.

Nacho Cano siempre firme en sus posicionamientos, está en México para impulsar Malinche, El Musical.

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