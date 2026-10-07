Festeja el Día del Mole con Alex Ruiz y los “Maestros del Mole”

El Día del Mole se celebra cada 7 de octubre. Foto: David Rubí

No hay fiesta que se llame fiesta en México que no sirva mole, y tampoco hay mole que no tenga su propia fiesta; este platillo define la cultura nacional y tiene su día cada 7 de octubre. Por eso, en pleno Día del Mole, El Gourmet estrena una serie dedicada al ancestral platillo, conducida por el reconocido chef y cocinero Alex Ruiz.

“El mole para mí es la expresión más completa de la cocina mexicana, es decir, el mole nos representa como país, nos representa como raza y creo que lo he venido diciendo: si como persona fuésemos un alimento, seríamos un mole”, consideró el creador del restaurante Casa Oaxaca.

Xuva’ es un restaurante oaxaqueño que presenta una de las cocinas más interesantes de la Ciudad de México, bajo la mirada del chef Juan Aquino, que nos dejó felices con la experiencia “molística”, enfocada en el estreno de la serie y para confirmarnos que los mejores moles salen de Oaxaca.

Foto: David Rubí

En entrevista con Unotv.com, previa al arranque de la temporada de “Maestros del Mole”, Alex Ruiz confesó que no le gusta que lo llamen chef, aunque “cocino desde los 12 años y profesionalmente desde los 25, entonces soy un cocinero, aprendiz; a pesar de todos estos años que han pasado, no dejo de sorprenderme ni de seguir aprendiendo”.

En tanto, nosotros aprendimos que no hay una cantidad específica de moles, pues el requisito es que sea “molido”, y eso nos permite tener tantas presentaciones como cocineros o sazón.

“Antes a mí me dieron la idea de que eran siete moles, porque Oaxaca tiene siete regiones. De repente, se decide geográficamente que la Sierra Norte y la Sierra Sur eran dos regiones diferentes, entonces ahora tenemos ocho moles y ocho regiones”, argumentó Alex.

Así fue la experiencia por el Día del Mole en Xuva’

Foto: David Rubí

Calentamos el paladar con un taco que tiene como base frijol y mole amarillo, y se sirve con chicharrón y brotes de cilantro.

Después, ravioles rellenos de flor de calabaza servidos sobre un mole verde de la casa, acompañados de camote deshidratado.

Llegó la estrella de la tarde: este chile de agua relleno de picadillo oaxaqueño, acompañado de mole estofado de la casa.

“Un mole es más que una receta, es una expresión o una manera de comunicar quiénes somos; se dice que somos lo que comemos, la cocina o, en este caso, un mole es un medio por el que estamos diciendo cómo somos como raza”, sostiene orgulloso el cocinero.

El 7 de octubre es un pretexto para comer mole porque este platillo es fundamental para México, pero también nos sirve la fecha para ver la serie “Maestros del Mole”, que estrena por El Gourmet.

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