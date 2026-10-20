Muere Sahara Ray, modelo y supuesta exnovia de Justin Bieber, a los 34 años

La modelo acababa de ser madre. Foto: Gettyimages

La modelo australiana Sahara Ray murió a los 34 años, de acuerdo con el medio estadounidense “TMZ”. Ray es recordada por haber sido vinculada y presentada en redes sociales como la exnovia de Justin Bieber; aunque ninguno de los dos llegó a confirmar su relación.

La familia confirmó al medio estadounidense que falleció en un hospital, rodeada de sus seres queridos. “Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida”.

¿De qué murió Sahara Ray?

Al momento, se desconocen las causas exactas de la muerte de Sahara Ray, aunque su familia confirmó al portal TMZ que falleció rodeada de su familia en el hospital. “Era muy querida“, señalaron.

Un reporte extraoficial del medio “Daily Mail” señaló que la modelo habría sufrido una sobredosis de fentanilo, un opioide sintético utilizado en medicina para tratar el dolor intenso y que también puede provocar sobredosis potencialmente mortales.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, Ray fue trasladada a un hospital de Los Ángeles, donde recibió soporte vital. Posteriormente, su familia habría decidido retirarlo.

Cabe destacar que Sahara Ray anunció en 2024 que fue diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, una rara enfermedad autoinmune, después de ser atropellado por un automóvil.

“Estoy tan abrumada por lo que me ha estado pasando”. Sahara Ray

“Básicamente, ahorita estoy paralizada desde la parte superior de los muslos hasta los pies. No puedo caminar en absoluto. Estoy principalmente en una silla de ruedas y tengo un andador“, agregó en su momento.

Este padecimiento hace que el sistema inmunológico del cuerpo ataque los nervios y puede causar debilidad, entumecimiento o parálisis, según la Clínica Mayo de Estados Unidos.

Hasta el momento, no se ha confirmado que la muerte de Sahara Ray esté vinculada con los efectos del síndrome de Guillain-Barré.

¿Quién era Sahara Ray, presunta exnovia de Justin Bieber?

Sahara Ray fue una modelo y empresaria australiana que ganó popularidad en redes sociales y lanzó su propia marca de trajes de baño, “Sahara Ray Swim”. En 2016, acaparó titulares después de ser fotografiada junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái; anteriormente, fue relacionada sentimentalmente con el cantante australiano Cody Simpson.

Era hija del reconocido surfista australiano Tony Ray y pasó gran parte de su infancia entre Australia, California y Hawái.

En 2024, Sahara Ray compartió públicamente su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico poco frecuente que puede provocar debilidad muscular y parálisis. La modelo explicó que la enfermedad la dejó parcialmente paralizada después de un grave accidente automovilístico.

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