Veracruz suspende clases en 10 municipios por lluvias; suman 10 muertos

Suspenden clases y confirman muertos por frente frío en Veracruz. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Veracruz dio a conocer que habrá suspensión de clases este martes 20 de octubre de 2026 en 10 municipios del estado por el frente frío número 2. Además, también confirmaron que hay, hasta el momento, 10 muertos por los efectos provocados por este fenómeno meteorológico.

Suspenden clases en 10 municipios de Veracruz por el frente frío 2

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz, a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, anunció que las autoridades estatales tomaron la decisión de suspender clases en 10 municipios de la entidad por los efectos del frente frío número 2.

En seguimiento a las acciones de atención a la emergencia por este fenómeno meteorológico, indicaron que no habrá actividades escolares en todos los niveles educativos de los siguientes municipios de Veracruz:

Agua Dulce Nanchital Catemaco San Andrés Tuxtla Coatzacoalcos Santiago Tuxtla Ixhuatlán del Sureste Uxpanapa Las Choapas Moloacán

“Mantenemos la atención permanente y exhortamos a la población a seguir las medidas de prevención y recomendaciones de la Secretaría de Protección Civil”, señalaron las autoridades de Protección Civil veracruzanas.

⚠️ AVISO: SUSPENSIÓN DE CLASES POR FRENTE FRÍO NO. 2



Derivado de la contingencia meteorológica en el sur del estado, se confirma la suspensión de clases este martes 20 de octubre en los siguientes 10 municipios.



Sigue las medidas de prevención. pic.twitter.com/4P2rNHSqg0 — Gobierno de Veracruz (@GobiernoVer) October 20, 2026

Al menos 10 muertos por los efectos del frente frío número 2

Durante la Comisión Estatal de Emergencias, el Gobierno de Veracruz dio a conocer que se han registrado, al menos, 10 personas muertas por los efectos del frente frío número 2.

De acuerdo con las autoridades estatales, en Coatzacoalcos, cuatro mujeres, incluyendo dos menores, murieron este lunes 19 de octubre luego de que una barda cayera sobre su casa.

Según la gobernadora Rocío Nahle, esto debido a que las lluvias provocaron que se reblandeciera la tierra y que la pared que servía de división entre dos propiedades cayera.

Mientras que en las Choapas, seis personas fallecieron por inhalación de monóxido de carbono de un generador de energía eléctrica que se quedó encendido toda la noche.

Se pronostican lluvias intensas en Veracruz

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el frente frío número 2, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, generará lluvias puntuales intensas en Veracruz, principalmente al sur del estado.

Además, los expertos indican que la masa de aire polar asociada al frente, mantendrá viento de componente norte y oleaje elevado en la costa sur de Veracruz.

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