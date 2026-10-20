Google Cloud se cae en Europa y bancos reportan fallas en sus servicios: ¿cuál fue la razón?

¿Qué le pasó a Google Cloud durante la madrugada del martes? | Foto: AFP

La plataforma de Google Cloud presentó fallas este martes 20 de octubre tras un fallo eléctrico en la infraestructura de Google en la región de Londres, Inglaterra, afectando a varios de sus servicios digitales, según informó la compañía tecnológica estadounidense.

La principal consecuencia por la caída en la nube se presentó en diversos bancos de la región, que comunicaron importantes interrupciones en sus servicios

¿Qué le pasó a Google Cloud este martes?

Google informó durante la madrugada de este martes que múltiples servicios estaban experimentando problemas en la región ‘europe-west2‘, según se dio a conocer en su página web de incidencias.

“Varios servicios de Google Cloud están registrando actualmente numerosos errores y problemas de conexión intermitentes en la región europe-west2”. Google

Hi Henry. Thanks for bringing this to our attention. We understand this is an urgent matter for you. Frequent updates about the Google Cloud outage are being posted on the Personalized Service Health: https://t.co/6fuYdYVhWj. -IL https://t.co/0GGxaO38T2 — Google Cloud (@googlecloud) October 20, 2026

Cabe destacar que la región europe-west2, atribuida como la zona de los fallos de Google Cloud, corresponde a Londres, según la información publicada por el gigante tecnológico sobre sus servicios.

La empresa estadounidense señaló que algunos de sus servicios estaban empezando a restablecerse y previó que la recuperación completa se produciría durante la jornada.

Bancos reportan fallas en su servicio por caída de Google Cloud

El banco digital Revolut informó durante la madrugada del 20 de octubre que se presentaron fallos en varios de sus servicios; una fuente cercana a la entidad atribuyó los problemas a las incidencias registradas en Google Cloud.

“Estamos experimentando actualmente una interrupción del servicio que afecta a múltiples servicios. Podemos confirmar que todo el dinero y los datos de nuestros clientes están seguros”, escribió el banco en X.

We are currently experiencing a service disruption affecting multiple services. We can confirm that all our customers’ money and data are safe. We’ve been working to fix the issue since it was identified this morning and apologise to anyone affected and for any inconvenience… — Revolut (@Revolut) October 20, 2026

El banco también agregó: “Hemos estado trabajando para solucionar el problema desde que se identificó esta mañana y nos disculpamos con cualquier persona afectada y por cualquier inconveniente causado“.

Por su parte, el banco Lloyds informó de que “algunos clientes están teniendo dificultades” para utilizar la aplicación y los servicios de banca en línea.

Finalmente, HSBC, señaló que algunos de sus clientes tenían problemas para acceder a sus servicios.

¿Qué es Google Cloud?

Google Cloud Platform (GCP) es el ecosistema de computación en la nube pública de Google, diseñado para que empresas de cualquier escala alojen y operen toda su infraestructura digital sin depender de centros de datos físicos propios.

A nivel operativo, la plataforma ofrece recursos bajo demanda que van desde servidores virtuales y almacenamiento masivo seguro, hasta redes globales de baja latencia preparadas para procesar millones de transacciones por segundo.

Más allá del hardware remoto, su núcleo de valor reside en soluciones avanzadas de análisis de datos e inteligencia artificial (IA), donde herramientas como BigQuery y Vertex AI permiten a las organizaciones automatizar procesos y extraer métricas críticas en tiempo real.

Para el sector financiero británico e internacional, Google Cloud actúa como columna vertebral de aplicaciones de banca móvil, motores de prevención de fraude y sistemas de compensación que exigen disponibilidad ininterrumpida.

Esta arquitectura se sostiene sobre una extensa red privada global de cables submarinos y regiones de centros de datos interconectadas, diseñada para ofrecer redundancia geográfica y resistencia frente a picos extremos de tráfico.

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