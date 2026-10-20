UNAM suspende actividades en la Prepa 8 y anuncia clases en línea en la Prepa 1

La Prepa 8 suspendió clases. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), la Escuela Nacional Preparatoria 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió clases presenciales y las actividades académicas y administrativas este martes 20 de octubre. Por su parte, el Plantel 1 “Gabino Barreda” impartirá clases en línea a partir de esa misma fecha, ante la falta de condiciones para reanudar las actividades presenciales.

En un comunicado, la Dirección de la Preparatoria 8 informó que la suspensión tiene como propósito generar las condiciones necesarias para reanudar la mesa de diálogo con las personas que estuvieron presentes en el plantel el lunes 19 de octubre.

Foto: Facebook Preparatoria 8

¿Qué hay detrás del conflicto?

El 12 de octubre: estudiantes se manifestaron y entregaron un pliego petitorio a las autoridades.

¿Qué exigen?

Entre sus solicitudes están reforzar la vigilancia en el Sendero Seguro, ampliar su recorrido, gestionar una segunda unidad de RTP para el turno nocturno y reparar los torniquetes de acceso.

¿Qué dijo la Prepa 1?

En tanto, la Dirección del Plantel 1 señaló que acudió a sus instalaciones el 19 de octubre para continuar el diálogo acordado; sin embargo, indicó que la representación estudiantil condicionó el encuentro a la firma de un documento cuya suscripción, según la dirección, no se había acordado.

Ante esta situación, las clases se impartirán en línea conforme al acuerdo unánime del Consejo Interno del 16 de octubre. La dirección explicó que la medida busca dar continuidad al trabajo académico ante la proximidad del primer periodo de evaluación.

Foto: Facebook ENP1

Prepa 1 señala avances en mesas de diálogo

La Dirección del Plantel 1 indicó que durante las mesas de diálogo celebradas los días 12 y 14 de octubre se abordaron los 13 puntos del pliego petitorio y que las respuestas presentadas fueron aceptadas por ambas partes.

Asimismo, advirtió que la ocupación de las instalaciones pone en riesgo la realización oportuna de trámites académicos y escolares, por lo que llamó a la representación estudiantil a retomar el diálogo y entregar el plantel.

La dirección sostuvo que el regreso a las instalaciones no interrumpe la atención de las peticiones ni el seguimiento de los compromisos, y reiteró su disposición a aclarar dudas y atender asuntos pendientes en futuras mesas de seguimiento.

El pasado 7 de octubre se viralizó un video en donde se observa una pelea dentro del plantel y se suspendieron las clases luego de que un grupo de encapuchadas intentó tomar las instalaciones.

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